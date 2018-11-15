Европарламент критикует Молдову за отход от демократических стандартов

Европейский парламент выразил серьезную обеспокоенность отступлением Молдовы от демократических стандартов и назвал ее страной, "охваченной интересами олигархов". Соответствующая резолюция, касающаяся выполнения Кишиневом соглашения об ассоциации с ЕС, была одобрена на пленарном заседании евродепутатов в Страсбурге вечером в среду, 14 ноября.
"Такие центральные ценности, как демократия и верховенство права, подрываются правящими политиками, связанными общими бизнес-интересами, что не находит возражения со стороны большей части политического класса и органов юстиции", - говорится в документе. Из-за этого "экономическая и политическая власть" в Молдове сконцентрирована в руках небольшой группы людей, "оказывающих влияние на парламент, правительство, партии, госинституты, полицию, органы юстиции и СМИ", указано далее в тексте резолюции.
Снижение демократических стандартов в Молдове европарламентарии связали также с "недавними изменениями в избирательном законодательстве" и признанием недействительной победы проевропейского кандидата Андрея Нэстасе на выборах мэра Кишинева.
Европарламент - за заморозку помощи Кишиневу до выборов
Кроме того, Европарламент выразил обеспокоенность "процессами против правозащитников, независимых судей, журналистов и критиков правительства и председателя правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка".
В тексте резолюции содержится призыв не возобновлять выделение Кишиневу замороженной в текущем году макрофинансовой помощи ЕС до парламентских выборов в стране, намеченных на февраль 2019 года.
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