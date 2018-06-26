Однако нет никакой гарантии, что дипломатические традиции города будут способствовать конструктивной атмосфере переговоров Трампа и Путина. Сообщения о встрече 15 июля, вскоре после намеченного на 11-12 июля саммита НАТО, пока не подтверждены ни одной из сторон. Если она все же пройдет до саммита НАТО, это будет выпадом против партнеров США по альянсу. Но и к встрече с Путиным 15 июля партнеры по НАТО отнесутся с пониманием, лишь если Дональд Трамп воспользуется саммитом альянса для согласования общей позиции Запада по России. Зная Трампа, трудно утверждать, что именно так и будет.
За столом переговоров с Путиным
Президент США, видимо, делает ставку на личное обаяние. В интервью телеканалу Fox News, посвященному саммиту G7, Трамп заявил: "Если бы Владимир Путин сидел рядом со мной (…), я бы ему сказал: "Не могли бы вы сделать мне одолжение? Не могли бы вы уйти из Сирии и Украины? Вас там не должно быть. Сделайте усилие над собой!"
Вера Дональда Трампа в собственную харизму изумляет американские СМИ. Интерпретировать уход России из Сирии и Украины как "одолжение" — "более чем наивно", "потенциально опасно" и "свидетельствует о нарциссизме", заметил онлайн-журнал Slate. По мнению издания, не менее оторванным от жизни можно считать утверждение Трампа, что Россию исключили из G8 из-за неприязни Обамы к Путину.
Опасения советников Трампа
Спонтанные идеи Трампа могут придать отношениям с Путиным и Россией направление, которое не поддерживают члены администрации США. "Путин пытается расколоть НАТО, — заявил в середине июня министр обороны США Джеймс Мэттис. — Он пытается разрушить привлекательность демократической модели и подорвать моральный авторитет Америки".
Опасения, что Трамп может игнорировать подобные возражения, усилились после его встречи с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Обычно встречи глав государств детально подготавливаются на дипломатическом и внешнеполитическом уровнях. В последнем случае американская сторона ничего подобного не сделала.
Экс-посол США Майкл Макфол: "Путин знает, чего хочет"
Своей спонтанностью Трамп резко отличается от потенциального партнера по переговорам в Вене. "Путин отправляется на подобные встречи хорошо подготовленным. Он знает, чего хочет достичь", — приводит издание Politico слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола. Российский президент считается искушенным переговорщиком, способным подмечать сильные и слабые стороны своих партнеров. Главная же слабость Трампа, по мнению издания, — его восприимчивость к похвалам. Если Путин заденет эту струну, Трамп может сделать заявления, полностью противоречащие рекомендациям его советников.
При этом Путину может быть достаточно кадров со своей встречи с Трампом, считает Politico, чтобы более привлекательно "упаковать" свои действия — поддержку сирийского диктатора Башара Асада, аннексию Крыма и попытку ослабить НАТО.
Европа в ожидании возможного урагана
Для западных партнеров США эта возможная встреча, ход которой почти невозможно контролировать и результаты трудно просчитать, представляет значительный риск. Уже сейчас отношения между Европой и США омрачены рядом конфликтов — вокруг проекта газопровода "Северный поток-2", расходов на оборону в НАТО, взаимными штрафными пошлинами на товары. "Может получиться так, что эти отдельные области низкого давления соединятся в один большой ураган, который причинит значительный ущерб по обе стороны Атлантики", — считает сотрудник берлинского Фонда науки и политики (SWP) Марко Оверхаус.
Если встреча Трампа и Путина приведет к личному сближению двух политиков и побудит Трампа к новым дружественным жестам в адрес Москвы, то европейцы окажутся в сложной ситуации. К тому же у Путина, обеспечившего себе в марте нынешнего года президентское кресло еще на 6 лет, нет необходимости проводить осмотрительный курс в отношении Европы.
"Путин получал выгоду от провокаций в отношении Запада, и он будет использовать их и дальше для укрепления своей власти внутри страны", — считает ведущий эксперт по России Германского общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер. Поэтому для европейцев важно, чтобы на возможной встрече Трампа и Путина было как можно меньше спонтанности.
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