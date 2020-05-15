Коронавирус в мире продолжает свое наступление и во многих странах количество инфицированных продолжает расти. Однако в некоторых странах Европы ситуация начала улучшаться и заболеваемость пошла на спад.

Правительство Словении официально заявило о завершении эпидемии COVID-19. Эта страна стала первой, которая официально заявила об окончании пандемии. В течении последних двух недель в Словении сокращалось количество инфицированных и составляло не более 7 человек в сутки.

"Словения укротила эпидемию за последние два месяца. Сегодня в Словении лучшая эпидемиологическая картина в Европе", - заявил премьер-министр страны Янез Янса.

С 30 марта в Словении действовал жесткий карантин в связи с пандемией коронавируса. Жителям страны было запрещено покидать муниципалитеты, в которых они проживают. За первый месяц в стране заразилось около 1300 человек, из которых 77 пациентов скончались. Всего с 12 марта по 15 мая в Словении было зарегистрировано 1464 случая заболевания, 103 человека скончались.

20 апреля правительство Словении запустило массовое тестирование на COVID-19, а с первых чисел мая в стране начали ослаблять карантинные мероприятия и разрешили передвижение между соседними странами.

Как отметили в правительстве Словении, теперь людям, которые прибывают в страну из других стран ЕС, не нужно будет проходить обязательный карантин. Для туристов из других стран – карантин пока останется в силе. Каждый прибывающий в Словению должен будет провести на самоизоляции 14 дней. Граждан с подозрением на COVID-19 в страну пускать не будут.

Также в Словении сохранят общие правила для жителей страны, которые направлены на недопущение распространения инфекции.