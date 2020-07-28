Европа начала готовиться ко второй волне коронавируса

"Постоянные новые вспышки заболевания делают все более реальной перспективу повторного введения ограничительных мер. И все это происходит в ситуации, когда миллионы людей ушли в отпуска и путешествуют по Европе", - пишет газета.

К примеру, власти Каталонии в Испании заявили, что некоторые меры "локдауна" - положения, при котором останавливается общественная жизнь - могут вновь вернуть, если в будущем вспышки коронавируса будет невозможно взять под контроль в течение 10 дней. Почти 8 тыс. новых заражений было зарегистрировано в Каталонии за последние две недели. Это половина всех случаев, выявленных за данный период в Испании, передает "Интерфакс".

"Сейчас впереди 10 важнейших дней лета, и в течение этого времени мы увидим, способны ли мы разобраться с ситуацией при помощи солидарности, сотрудничества и коллективными усилиями, - сказал председатель правительства Каталонии Ким Торра. - Но ситуация критическая, и если мы не справимся, нам придется вернуться назад (к мерам ограничения. - Прим. "Интерфакса")".

Также Торра призвал молодежь перестать устраивать и ходить на домашние вечеринки, поскольку именно из-за этого растет число случаев заражения коронавирусом. Многие вспышки заболевания возникли среди посетителей баров и клубов. Однако другие вспышки затронули сезонных рабочих-гастарбайтеров.

На прошлой неделе испанские органы здравоохранения признали, что страна, возможно, уже переживает вторую волну распространения инфекции после отмены строгого трехмесячного карантина в конце июня.

Правительство Каталонии распорядилось закрыть все ночные клубы на две недели и ввело с полуночи комендантский час в барах в Барселоне и Льейде и вокруг них. Власти также рекомендовали жителям Барселоны оставаться дома, но многие проигнорировали этот совет и продолжили ходить на пляжи.

В Германии представители здравоохранения заявили, что серьезно обеспокоены ростом случаев заражения за последнюю пару недель. Глава Минздрава Йенс Шпан заявил, что в стране вводится обязательное тестирование на коронавирус для тех, кто побывал на территориях, где наблюдается неблагоприятная обстановка. "Мы должны предотвратить ситуацию, когда возвращающиеся путешественники заражают других, создавая новые цепочки инфекций", - сказал министр.

Во Франции Минздрав призвал к осторожности после резкого роста случаев заражения среди молодежи. Молодых людей призывают не забывать носить маски, мыть руки чаще и соблюдать дистанцию с другими людьми.

В Греции собираются ввести обязательное ношение масок на лице не только в супермаркетах, но и в остальных закрытых помещениях, где трудно соблюдать дистанцию. На такие меры власти хотят пойти, потому что число заражений в стране продолжает расти. Представитель правительства Стелиос Петсас отметил, что ношение масок в церквях в обязательном порядке - это только вопрос времени. Сейчас в Греции маски также необходимо носить в общественном транспорте, за нарушение грозит штраф в 150 евро.

В Бельгии также не исключают, что в стране могут ввести второй "полный локдаун". За неделю среднее суточное количество зараженных коронавирусом выросло там на 71% - со 163 до 279. А в Антверпене рост заражений достиг 500%. При этом в разгар эпидемии в апреле фиксировалось более 1000 случаев заражения в день.

Национальный совет безопасности Бельгии, срочно созванный в понедельник на несколько дней раньше, чем планировалось, после шестичасовых дебатов решил частично ужесточить применявшиеся меры против пандемии коронавируса. Премьер-министр Софи Вильмес заявила, что эпидемиологические данные тревожны, и руководство страны пытается держать ситуацию под контролем. "Цель вполне ясна: избежать повторного введения всеобщего режима изоляции и не подвергнуть опасности период начала нового учебного года в сентябре", - сказала Вильмес.

По ее словам, школы могут не открыться с начала учебного года. Она также "настоятельно рекомендовала" вернуть работников "на удаленку". Со среды в Бельгии ограничивают и число социальных контактов - каждая семья может контактировать только с пятью другими людьми. Кроме того, ходить по магазинам разрешается только по одному, а не группами, и находиться в торговом зале не больше 30 минут.

Поездки можно совершать только группами до 10 человек. Исключение сделано лишь для детей от 12 лет.