Еврокомиссия выделила 1 млрд евро на разработку вакцины от Covid-19

Еврокомиссия выделяет 1 миллиард евро на разработку вакцины от вызываемого коронавирусом заболевания Covid-19, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в понедельник, 4 мая, на открытии онлайн-конференции Еврокомиссии по сбору средств для этих целей, проходящей под лозунгом Global Responce.

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркельобъявила, что ФРГ выделяет на разработку вакцины от коронавируса 525 млн евро. 500 млн евро пожертвует Франция, заявил глава государства Эмманюэль Макрон. Испания, по словам премьер-министра страны, Педро Санчеса, готова выплатить в общий фонд 125 млн евро.

Как сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, лечение Covid-19 должно восприниматься как глобальное общественное благо и быть доступным для всех.

В свою очередь глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что главным вызовом является не разработка вакцины как таковая, а доставка ее всем нуждающимся в ней пациентам, а также общедоступное лечение Covid-19.

Как сообщается на странице Еврокомиссии в Twitter, первоначальной целью акции является сбор 7,5 млрд евро на создание вакцины от Covid-19.

Кроме стран-членов ЕС организаторами конференции выступили Великобритания, Норвегия, Япония, Саудовская Аравия и Канада, сообщило 3 мая агентство Reuters.

К 4 мая по всему миру было зарегистрировано более 3,5 млн случаев инфицирования коронавирусом. Около 247 400 пациентов скончались от вызываемого им легочного заболевания. С начала пандемии 1,1 млн человек выздоровели.