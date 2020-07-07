Еврокомиссия вновь снизила экономический прогноз для стран ЕС

Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 подорвет европейскую экономику сильнее, чем предполагалось ранее, заявила Европейская комиссия (ЕК). Во вторник, 7 июля, она вновь скорректировала в сторону понижения прогноз на 2020 год. Эксперты теперь полагают, что объем ВВП в странах Евросоюза сократится на 8,3 процента, а в странах еврозоны - на 8,7 процента.

Еще в начале мая ЕК предупреждала, что кризис из-за коронавируса вызовет беспрецедентно глубокую рецессию в странах Евросоюза. Брюссель, однако, тогда полагал, что обвал экономики составит 7,4 процента для всех 27-ми стран ЕС и 7,7 процента – для стран еврозоны.

Пессимистичный прогноз

В сообщении Еврокомиссии, обнародованном 7 июля, отмечается, что во Франции, Италии и Испании, которые наиболее сильно пострадали от пандемии, объем ВВП в 2020 году сократится более чем на 10 процентов. Для Германии прогноз ЕК почти не изменился: экономика предположительно сократится на 6,3 процента (согласно майскому прогнозу - на 6,5 процента).

Еврокомиссия по-прежнему ожидает, что в 2021 году экономика Европы будет восстанавливаться. Рост в странах ЕС прогнозируется на уровне 5,8, а в странах еврозоны - на уровне 6,1 процента.