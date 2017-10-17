Еврокомиссия считает, что европейские города недостаточно защищены от терактов. Городским властям рекомендовано в ближайшие 16 месяцев реализовать целый каталог мер, сообщает Die Welt.
European Commission
© Shutterstock nuotr.

Еврокомиссия пришла к выводу, что города и коммуны Европы недостаточно защищены от терактов, и предлагает на рассмотрение местных властей план действий, который должен быть реализован в ближайшие 16 месяцев. Об этом во вторник, 17 октября, сообщает газета Die Welt со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении "сообщение" Еврокомиссии. Официально этот документ должен быть обнародован 18 октября.

Одной из важнейших мер Еврокомиссия считает установку "инновационных и неброских заграждений, чтобы защитить города, не меняя при этом их открытого характера". Комиссия в Брюсселе предлагает также открыть специальные форумы, на которых региональные и местные власти, а также частные операторы торговых и спортивных центров смогут "обмениваться информацией и учиться друг у друга".

Еврокомиссия обосновывает предлагаемые меры тем, что "в центре внимания террористов все чаще оказываются такие общественные места, как пешеходные зоны, достопримечательности, транспортные и торговые центры, концертные залы и места общего пользования в городе". По мнению Брюсселя, такие объекты в ЕС "весьма уязвимы".

Комиссия ЕС также выражает обеспокоенность по поводу безопасности поездов, которые являются "целями повышенного риска из-за открытого характера, присущего всей инфраструктуре", и предупреждает об угрозе терактов с применением химического и радиоактивного оружия. Еврокомиссия призывает усилить подготовку к таким угрозам и, в частности, позаботиться о проведении учений и тренингов в законодательных органах, органах здравоохранения, в сфере гражданской обороны и в вооруженных силах.

Deutsche Welle
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