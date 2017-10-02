"В соответствии с конституцией Испании вчерашнее голосование в Каталонии было незаконным", — заявил на пресс-конференции в Брюсселе Маргаритис Схинас.
По мнению Еврокомиссии, независимость Каталонии — внутреннее дело Испании, которое должно решаться согласно испанской конституции. В то же время в Еврокомиссии напомнили, что "насилие никогда не может быть инструментом политики", передает Русская служба Би-би-си.
Схинас призвал стороны к диалогу и напомнил, что 2 октября глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обсудит ситуацию в Каталонии с премьер-министром Испании Мариано Рахоем.
"Еврокомиссия считает, что сейчас время для единения и стабильности, не для фрагментации. Мы призываем все (стороны) сейчас очень быстро перейти от конфронтации к диалогу. Насилие никогда не может быть инструментом в политике", — добавил Схинас.
Как сообщалось, голосование на референдуме о независимости Каталонии от Испании прошло 1 октября. Центральная власть королевства пыталась помешать проведению плебисцита. В частности, в Барселоне против голосовавших полиция применила резиновые пули. Всего в ходе столкновений пострадали 893 участника референдума и 33 полицейских.
После референдума власти Каталонии сообщили, что за обретение независимости от Испании на референдуме проголосовали 90% жителей региона. Явка составила 2,26 миллиона избирателей из 5,34 миллиона жителей региона, имеющих право на участие в голосовании (42,3%).
Ранее с целью защиты своих прав Каталония обратилась в Евросоюз с требованием официально осудить испанские власти за вмешательство в референдум о независимости региона и нарушение прав и свобод жителей провинции в ходе голосования. Глава департамента по иностранным делам правительства Каталонии Рауль Ромева заявил, что речь идет о нарушении Испанией статьи 7 договора ЕС, которая оговаривает неприкосновенность демократических прав и свобод в странах сообщества.
По словам официального представителя правительства Каталонии Жорди Туруля, независимость региона на референдуме поддержали 2 миллиона 20 тысяч 144 человека, что составляет 90% от общего числа проголосовавших.
Согласно каталонскому закону о референдуме, принятому каталонским парламентом 6 сентября, парламент должен провести заседание по вопросу об объявлении независимости через двое суток после объявления официальных результатов референдума.
На второй день после выборов Каталония планирует объявить о независимости в одностороннем порядке. После этого в регионе начнется конституционный процесс, который продлится примерно 6 месяцев. После чего будут проведены новые выборы, в ходе которых будут избраны ответственные за новую конституцию и еще через полгода Каталония выберет президента.
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