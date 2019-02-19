Если Вашингтон введет заградительные пошлины на импорт автомобилей из стран ЕС, Брюссель примет незамедлительные ответные меры. Об этом, как пишет Financial Times, заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
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По его словам, ЕК осведомлена о том, что Министерство торговли США завершило подготовку доклада об импорте автомобилей в США из Европы. Доклад был передан Трампу министром торговли Уилбуром Россом 17 февраля, пишет FT. Теперь у президента США есть 90 дней на принятие решения по заградительным пошлинам.

"Если этот отчет обернется действиями, наносящими ущерб европейскому экспорту, Европейская комиссия отреагирует быстро и адекватно", — заявил Схинас.

Полное содержание доклада пока не раскрывается. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт ранее сообщил, что, по данным Берлина, Минторговли США сделало в документе вывод, что импорт автомобилей из Европы представляет угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов.

По оценке исследовательского центра CesIfo Group, если Вашингтон введет пошлины в размере 25%, это сократит экспорт автомобилей из Германии в США на 50%. Общий объем экспорта машин таким образом сократится на 7,7%, что эквивалентно ущербу в €18,4 млрд. На Германию, по оценке экспертов, придется 60% от всего ущерба ЕС от новых пошлин.

РБК
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