Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович пригласил Россию и Украину на трехсторонние переговоры по транзиту газа в январе. Об этом он сам написал в Twitter в субботу, 15 декабря. Шефчович добавил, что на встречу также приглашены представители коммерческих компаний.
Первый раунд переговоров о продлении транзита через Украину состоялся в июле этого года. Тогда был намечен круг вопросов, которые должны проработать эксперты, в том числе - расчет долгосрочных потребностей европейских потребителей в газе. Одна из проблем, мешающих переговорам - требование Москвы урегулировать все исковые споры между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контрактам от 2009 года до подписания нового договора. Об этом требовании заявил в июле российский президент Владимир Путин.
Действующий контракт по транзиту российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. В августе на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel) Путин заявил, что транзит через Украину будет сохранен.
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