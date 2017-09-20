Об этом во вторник, 19 сентября, сообщил комиссар ЕС по цифровой экономике и обществу Андрус Ансип.

Новое ведомство предлагается создать на основе уже действующего и расположенного в Афинах

Европейского агентства сетевой и информационной безопасности (Enisa), расширив его и наделив новыми полномочиями. "Кибератаки стали все более частыми, глобальными, изощренными, и Европа должна быть в состоянии противостоять этим атакам круглосуточно во всех странах ЕС", - заявил Ансип.

Единая система сертификации

Единую систему сертификации в Брюсселе предлагают распространить на бытовые приборы, автомобили и любые устройства, способные подключаться к интернету. По словам Ансипа, к 2020 году в ЕС будет около 6 миллиардов приборов, подключенных к глобальной сети.

Сертификаты помогут потребителям в Европе распознавать, соответствуют ли товары, которые они планируют приобрести, европейским стандартам безопасности, утверждают в Еврокомиссии. Для энергетических и транспортных сетей также должны быть разработаны сертификаты безопасности.

Предложения Еврокомиссии вступят в силу в случае одобрения всеми странами ЕС и Европарламентом.