Об этом во вторник, 19 сентября, сообщил комиссар ЕС по цифровой экономике и обществу Андрус Ансип.
Новое ведомство предлагается создать на основе уже действующего и расположенного в Афинах
Европейского агентства сетевой и информационной безопасности (Enisa), расширив его и наделив новыми полномочиями. "Кибератаки стали все более частыми, глобальными, изощренными, и Европа должна быть в состоянии противостоять этим атакам круглосуточно во всех странах ЕС", - заявил Ансип.
Единая система сертификации
Единую систему сертификации в Брюсселе предлагают распространить на бытовые приборы, автомобили и любые устройства, способные подключаться к интернету. По словам Ансипа, к 2020 году в ЕС будет около 6 миллиардов приборов, подключенных к глобальной сети.
Сертификаты помогут потребителям в Европе распознавать, соответствуют ли товары, которые они планируют приобрести, европейским стандартам безопасности, утверждают в Еврокомиссии. Для энергетических и транспортных сетей также должны быть разработаны сертификаты безопасности.
Предложения Еврокомиссии вступят в силу в случае одобрения всеми странами ЕС и Европарламентом.
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