Для более эффективной борьбы с хакерскими атаками и киберпреступностью Еврокомиссия предлагает создать новое ведомство ЕС по кибербезопасности, а также разработать и ввести в Европе единую систему сертификации, которая позволит гарантировать безопасность использования товаров и услуг в цифровой среде.
Andrus Ansip
© DELFI / Kiril Čachovskij

Об этом во вторник, 19 сентября, сообщил комиссар ЕС по цифровой экономике и обществу Андрус Ансип.

Новое ведомство предлагается создать на основе уже действующего и расположенного в Афинах

Европейского агентства сетевой и информационной безопасности (Enisa), расширив его и наделив новыми полномочиями. "Кибератаки стали все более частыми, глобальными, изощренными, и Европа должна быть в состоянии противостоять этим атакам круглосуточно во всех странах ЕС", - заявил Ансип.

Единая система сертификации

Единую систему сертификации в Брюсселе предлагают распространить на бытовые приборы, автомобили и любые устройства, способные подключаться к интернету. По словам Ансипа, к 2020 году в ЕС будет около 6 миллиардов приборов, подключенных к глобальной сети.

Сертификаты помогут потребителям в Европе распознавать, соответствуют ли товары, которые они планируют приобрести, европейским стандартам безопасности, утверждают в Еврокомиссии. Для энергетических и транспортных сетей также должны быть разработаны сертификаты безопасности.

Предложения Еврокомиссии вступят в силу в случае одобрения всеми странами ЕС и Европарламентом.

Deutsche Welle
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