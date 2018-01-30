Совет Европейского Союза в понедельник, 29 января, передал Еврокомиссии (ЕК) полномочия начать с Великобританией переговоры о "Брекзите".
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Брюсселю предстоит договориться с Лондоном о детальных условиях переходного периода, который наступит после официального выхода Соединенного Королевства из состава ЕС 29 марта 2019 года, пояснила в своем микроблоге Twitter замглавы переговорного процесса о "Брекзите" в ЕК Сабине Вайянд.

Кроме того 27 стран Евросоюза согласовали условия переходного периода, который продлится до 31 декабря 2020 года. В течение 21 месяца Лондон не сможет участвовать в принятии решений, но продолжит соблюдать правила ЕС, вносить взносы в его бюджет, а также признавать решения суда ЕС. Как отметила Вайянд, одобрение подготовленных ранее положений заняло две минуты.

Ранее Лондон предложил ввести переходный период, чтобы подготовить британскую экономику к уходу с общеевропейского рынка. Во время этой фазы Великобритания планирует сохранить выход на внутренний рынок ЕС, а также членство в его таможенном союзе.

Deutsche Welle
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