Еврокомиссия 9 декабря представит обновленную программу борьбы с терроризмом. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в рамках прошедшей во вторник, 10 ноября, видеоконференции, в которой приняли участие глава Евросовета Шарль Мишель, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель , президент Франции Эмманюэль Макрон, федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

По словам главы Еврокомиссии, необходимо смотреть в корень проблемы. Политик назвала "лучшим оружием" в борьбе с экстремизмом противостояние радикализации путем предоставления людям иных перспектив развития. Кроме плана борьбы с терроризмом в Еврокомиссии намерены до конца ноября предложить программу интеграции.

В свою очередь Ангела Меркель призвала к сплоченной международной борьбе против исламистского терроризма. По словам политика, речь не идет "о конфликте между исламом и христианством". Надо говорить о том, демократическая модель общества должна противостоять терроризму и антидемократическим формам.

Реформировать шенгенские соглашения



Французский лидер высказался по поводу необходимости реформирования шенгенского соглашения для усиления борьбы с терроризмом. Макрон считает необходимым усилить защиту и контроль на внешних границах сообщества, сохранив свободу передвижения внутри Европы. Кроме того, по мнению политика необходима коренная реформа европейской системы предоставления убежища.

Канцлер Австрии призвал ограничить свободу для исламистов как возвращающихся из районов боевых действий, так и отбывающих срок наказания в тюрьмах. По его словам, многие из экстремистов, которые в будущем году могу выйти на свободу представляют собой бомбу с часовым механизмом. "Если мы хотим защитить нашу свободу, мы должны ограничить свободу таких людей", — приводит его слова агентство dpa.

В октябре-ноябре в Австрии, Германии и Франции произошли четыре исламистских теракта, жертвами которых стали в общей сложности 10 человек.