Иск против Венгрии в Европейский суд является следующим шагом Еврокомиссии в процедуре проверки нарушения условий европейского договора. Будапешту грозят серьезные финансовые санкции.
© AFP / Scanpix

Европейская комиссия подала в Европейский суд иск против правительства Венгрии. Основанием стало принятие в Венгрии пакета законов под общим названием "Стоп Сорос", который, в частности, вводит уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам в подаче заявлений на соискание убежища и получении статуса для пребывания в стране, заявили в Брюсселе в четверг, 25 июля.

Статьи по теме:
Джордж Сорос: Евросоюз может распасться, как СССР  (20)
В Будапеште возобновились антиправительственные протесты  (6)

По мнению Еврокомиссии, Венгрия нарушает нормы предоставления убежища и условий приема беженцев, к примеру, вводя правила, согласно которым убежище не может быть представлено человеку, если он въехал в Венгрию из страны, где не подвергался преследованиям. И это даже в том случае, если данное государство не соответствует критериям безопасной третьей страны.

Кроме того, Брюссель направил Будапешту письменное требование из-за того, что соискатели убежища, находящиеся в венгерских транзитных зонах, не получают продуктов питания. Такое требование является первым шагом к процедуре проверки нарушения условий европейского договора.

Орбан против Сороса

Венгерский парламент принял антимиграционный пакет законов под общим названием "Стоп Сорос" в июне 2018 года. Они являются частью кампании против неправительственных организаций, поддерживаемых американским финансистом Джорджом Соросом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвиняет финансиста в желании "затопить" Европу беженцами и тем самым лишить ее "христианской и национальной идентичности".

Еврокомиссия дважды в июле 2018 и январе 2019 года обращалась к Будапешту из-за "Стоп Сорос". Иск против Венгрии в Европейский суд является следующим шагом в процедуре проверки нарушения условий европейского договора. Еврокомиссия решается на него, если она подозревает, что какая-либо из стран ЕС нарушает законодательство Евросоюза. Если суд придет к такому же выводу, он может ввести финансовые санкции против Венгрии.

Deutsche Welle
Статьи по теме:

В Будапеште тысячи людей вышли на митинг против нового Трудового кодекса (5)

Около трех тысяч людей вышли вышли вечером в четверг...

Эрдоган обвинил "знаменитого еврея" Сороса в финансировании турецких протестов 2013 года (2)

Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил...

В мире

Еврокомиссия подала в суд на Венгрию за закон "Стоп Сорос" (2)

Иск против Венгрии в Европейский суд является...

ВИДЕО: экс-президент Украины пришел на допрос в Государственное бюро расследований

Сегодня экс-президент Украины Петр Порошенко...

Частная компания в КНР впервые запустила ракету в космос

Малогабаритная четырехступенчатая ракета-носитель...

Членистоногие атакуют: клещи-монстры в Германии, каракурты в Волгограде, саранча в Астраханской и Ростовской областях (ВИДЕО) (4)

Из-за потепления климата в Германии столкнулись с...

Скончался 92-летний президент Туниса

Президент Туниса Бежи Каид ас-Себси, признанный самым...

TOP новостей

Kaliningrado viešbutis Kaliningrado viešbutis Kaliningrado viešbutis Kaliningrado viešbutis Kaliningrado viešbutis

Гостиница в Калининграде: невиданная роскошь за мизерную плату (426)

Доводилось ли вам спать на кровати в форме ракушки? Или...

Цены на ягоды в Литве поражают покупателей: люди берут польские товары (12)

В середине лета в Литве началось время ягод и варки...

Литва представила в Европарламенте дело о трагических событиях 13 января (47)

Министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс в четверг...

В Правенишкской колонии продолжается бунт, есть пострадавшие (32)

В Правенишкской колонии – снова беспорядки: в среду...

Baltijos valstybių surengta akcija Baltijos kelias Baltic Way on August 23, 1989 Baltijos kelias

Тридцатилетие живой цепи пройдет под лозунгом: "Балтийский путь – это мы" (70)

Тридцатилетие Балтийского пути в этом году будет...