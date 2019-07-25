Европейская комиссия подала в Европейский суд иск против правительства Венгрии. Основанием стало принятие в Венгрии пакета законов под общим названием "Стоп Сорос", который, в частности, вводит уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам в подаче заявлений на соискание убежища и получении статуса для пребывания в стране, заявили в Брюсселе в четверг, 25 июля.

По мнению Еврокомиссии, Венгрия нарушает нормы предоставления убежища и условий приема беженцев, к примеру, вводя правила, согласно которым убежище не может быть представлено человеку, если он въехал в Венгрию из страны, где не подвергался преследованиям. И это даже в том случае, если данное государство не соответствует критериям безопасной третьей страны.

Кроме того, Брюссель направил Будапешту письменное требование из-за того, что соискатели убежища, находящиеся в венгерских транзитных зонах, не получают продуктов питания. Такое требование является первым шагом к процедуре проверки нарушения условий европейского договора.

Орбан против Сороса

Венгерский парламент принял антимиграционный пакет законов под общим названием "Стоп Сорос" в июне 2018 года. Они являются частью кампании против неправительственных организаций, поддерживаемых американским финансистом Джорджом Соросом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвиняет финансиста в желании "затопить" Европу беженцами и тем самым лишить ее "христианской и национальной идентичности".

Еврокомиссия дважды в июле 2018 и январе 2019 года обращалась к Будапешту из-за "Стоп Сорос". Иск против Венгрии в Европейский суд является следующим шагом в процедуре проверки нарушения условий европейского договора. Еврокомиссия решается на него, если она подозревает, что какая-либо из стран ЕС нарушает законодательство Евросоюза. Если суд придет к такому же выводу, он может ввести финансовые санкции против Венгрии.