Европейский комиссар по вопросам юстиции Вера Юрова в интервью немецкой газете Die Welt отметила, что все больше государств ЕС предоставляют свое гражданство лицам из третьих стран, вложивших определенные суммы в экономику соответствующих государств.

В Еврокомиссии "чрезвычайно озабочены" возрастающим предложением "золотых паспортов", признает комиссар. "Такое предоставление гражданства создает серьезный риск безопасности. Потому что получатели гражданства получают все права граждан ЕС, это позволяет им свободно перемещаться по всему Евросоюзу", — отмечает Юрова. "ЕС не должен стать убежищем для преступников, коррупции и нечистых денег", — добавляет она.

В качестве примера стран, которые предоставляют свое гражданство большому количеству богатых россиян, китайцев, африканцев и турков, газета упомянула Кипр, Мальту, Грецию, Болгарию, Португалию, Литву, Латвию и Венгрию.

Европейский комиссар по вопросам юстиции предупреждает, что государствам ЕС надо "быстро согласиться" с блоком новых норм в борьбе против отмывки денег. "Мы не хотим в ЕС никакого Троянского коня. Некоторым странам надо больше заботиться о том, чтобы не предоставлять свое гражданство преступникам", — отметила Вера Юрова.

Согласно статистике, около 87% из тех, кто в 2016 году получил гражданство одной из стран ЕС, ранее являлись гражданами стран, не входящих в Евросоюз. Всего в 2016 году гражданство какого-либо государства ЕС получили 863 300 человек, что на 19% больше, чем в 2015-м.

Так называемые программы "золотых виз" сейчас действуют в 12 стран ЕС — в Латвии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Греции, Литве, Монако, Португалии, Испании, а также на Кипре и на Мальте. Разрешение на пребывание взамен инвестиций предлагает и Великобритания, которая в следующем году готовится покинуть ЕС. Похожая программа с 2013 по 2017 годы действовали и в Венгрии. Тогда как Кипр в этом году решил ограничить количество выдаваемых "золотых виз" — не более 700 за год.