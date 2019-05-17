Еврокомиссия оштрафовала пять банков более чем на 1 млрд евро

Надзорные органы Евросоюза в области конкуренции в банковской сфере наложили крупные штрафы на пять крупных банков. Американские Citigroup и JP Morgan, британские Royal Bank of Scotland (RBS) и Barclays, японский Mitsubishi UFG обязаны уплатить в общей сложности 1,07 млрд евро, говорится в сообщении Еврокомиссии в четверг, 16 мая.

Эти финансовые институты обвинены в картельном сговоре за махинации с котировками валют. По данным надзорных ведомств, продавцы валют в закрытых чатах обменивались конфиденциальной информацией и планами действий, время от времени координируя свои стратегии. Речь шла, в частности, об операциях по обмену евро, долларов США и швейцарских франков.

Швейцарский банк UBS от штрафа освободили, так как его руководство само сообщило о незаконных договоренностях.

Как заявила глава антимонопольного ведомства Евросоюза Маргрет Вестагер, валютные операции являются одной из важнейших частей финансового рынка. Их ежедневный объем составляет многие миллиарды евро.