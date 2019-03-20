Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,5 млрд евро за нарушение конкуренции

Для Google это уже третий крупный штраф за нарушение правил конкуренции в ЕС. В 2017 году компания уже была оштрафована на $2,7 млрд за манипуляцию результатами поиска в пользу своего сервиса электронной коммерции Google Shopping и несправедливые преимущества, которые некоторые интернет-магазины получали на ее страницах в поисковой выдаче при запросах пользователей. А в 2018 году Google был оштрафован на $5 млрд за то, что принудительно устанавливал свои приложения на мобильные устройства на Android.
В этот раз Еврокомиссия посчитала, что Google, который выступал как посредник при продажах рекламы, в течение десятилетия вынуждал сайты использовать свой поиск на своих страницах, и это давало рекламным объявлениям Google больше показов. Компания также заставляла своих клиентов запрашивать ее одобрение каждый раз, когда они хотели показывать рекламу из конкурирующих систем.
"Google утвердил свое доминирующее положение на рынке онлайновой рекламы и предотвращал размещение рекламы конкурирующих систем на сторонних веб-сайтах. Это нарушает законы ЕС о конкуренции", - подчеркнула Вестагер.
Марк Аль-Хамес, управляющий директор немецкого поисковика Cliqz заявил, что "приветствует" давление, которое антимонопольные органы ЕС оказывают на Google.
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