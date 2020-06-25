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Согласие Брюсселя на предоставление помощи со стороны государства напрямую связано с соблюдением ряда условий, в том числе "мер по ограничению нарушений правил конкурентной борьбы".
Еврокомиссия одобрила пакет госпомощи авиакомпании Lufthansa
© Reuters / Scanpix

Европейская комиссия одобрила пакет финансовой помощи, который правительство ФРГ намерено предоставить авиакомпании Lufthansa. Как заявила в четверг, 25 июня, вице-председатель Еврокомиссии Маргрет Вестагер, "эта значительная сумма поможет авиакомпании пережить кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, особенно сильно ударивший по авиационному сектору".

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По ее словам, согласие Брюсселя на предоставление помощи со стороны государства напрямую связано с соблюдением различных условий, в том числе "мер по ограничению нарушений правил конкурентной борьбы". В частности, Lufthansa обязуется уступить конкурентам в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена максимум по 4 стояночных места и 24 взлетных и посадочных слота. Эти условия еще должно одобрить общее собрание акционеров авивконцерна, которое соберется сегодня во Франкфурте-на-Майне.

Кроме того, по словам вице-председателя Еврокомиссии, до тех пор, пока государство полностью не выйдет из числа акционеров, будет действовать "запрет на выплату дивидендов и выкуп акций". Также будут введены ограничения на зарплаты менеджеров концерна. Если через шесть лет после начала оказания помощи в Брюсселе возникнут сомнения по поводу выхода государства из состава акционеров, Еврокомиссии должен быть представлен план реструктуризации Lufthansa.

Помощь Lufthansa составит 9 млрд евро

Предложенный правительством Германии пакет помощи авиакомпании в общей сложности составляет 9 млрд евро. Lufthansa получит кредит на три года в размере 3 млрд евро от государственного банка KfW и ряда частных банков. Фонд стабилизации экономики (WSF), созданный Берлином в ходе эпидемии коронавируса и дающий возможность государству в случае необходимости приобретать долю в крупных компаниях, оказавшихся из-за кризиса на грани разорения, выделит концерну в общей сложности 5,7 млрд евро в виде бессрочного негласного вклада. Еще на 300 тысяч евро WSF приобретет 20-процентный пакет акций Lufthansa. После принятия пакета финпомощи государство получит два места в наблюдательном совете авиакомпании. Как заявили в министерстве финансов Германии, их займут независимые эксперты.

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Deutsche Welle
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