Еврокомиссия не отзывает жалобу на Польшу из Суда ЕС

Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс проинформировал членов ЕК о ситуации в Польше в контексте судебной реформы, осуществляемой в стране.
Fransas Timmermansas
© Reuters/Scanpix

На последнем заседании ЕК в этом году Ф. Тиммерманс сообщил о принятой недавно парламентом и подписанной президентом поправке к закону о Верховном суде Польши, которая согласуется с решением Суда ЕС и полностью отвечает требованиям ЕК.

Вице-президент ЕК Валдис Домбровскис отметил: "Мы продолжим диалог с Польшей в рамках процедуры, связанной со статьей 7 договора о создании ЕС. К 17 января Польша должна представить отчет об исполнении постановления Суда ЕС. И мы будем в это время оценивать изменения в законе".

Европейская комиссия пока еще не отзывает свою жалобу из Суда ЕС на закон о Верховном суде Польши, несмотря на принятую поправку к закону.

РАДИО ПОЛЬША
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