Как сообщила пресс-служба Еврокомиссии, эти шаги сделаны в рамках разработки стратегии Евросоюза по борьбе с распространением дезинформации. Сама стратегия будет представлена общественности весной 2018 года. По словам вице-председателя Еврокомиссии Франса Тиммерманса, в эпоху, когда на человечество обрушился беспрецедентный по своим масштабам поток информации и ложной информации, особенно важно "предоставить гражданам инструменты для идентификации ложных новостей" и управления получаемой информацией.

В рамках общественных консультаций Брюссель собирает мнения всех сторон, соприкасающихся с феноменом фейковых новостей в Евросоюзе, чтобы оценить масштабы проблемы и эффективность уже принимаемых мер, а также задать направление для будущей стратегии на уровне стран-членов ЕС и всего союза. Участие в дискуссии можно принять до 23 февраля на сайте Еврокомиссии. Экспертов для профессиональной комиссии приглашают подавать заявки до середины декабря.

В июне 2017 года Европарламент принял резолюцию с призывом к Еврокомиссии пересмотреть действующее законодательство на предмет возможностей для ограничения распространения дезинформации.

Еврокомиссия со своей стороны подтвердила, что эта тема является приоритетной, включив ее в свою программу на 2018 год. Ранее, 23 ноября 2016 года, Европарламент принял резолюцию о противодействии пропаганде со стороны России.