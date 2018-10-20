Часть нелегальной миграции в Германию осуществляется в "серой зоне" и не учитывается статистикой, пишет издание Die Welt, ссылаясь на внутренний документ Еврокомиссии.
Pabėgėliai Vokietijoje
© AP / Scanpix

Число нелегальных мигрантов, ежедневно прибывающих в Германию, больше, нежели это представляется по данным статистики. Об этом в ночь на субботу, 20 октября, пишет издание Die Welt, ссылаясь на внутренний документ Еврокомиссии.

В среднем каждый день в Германии 460 иностранцев официально подают прошение о предоставлении им убежища, однако часть миграционных потоков осуществляется в "серой зоне" и не подтверждается официальными документами. Никаких достоверных и "серьезных" статистических данных о происходящем в этой зоне нет, говорится в документе. Большинство нелегальных мигрантов прибывает в Германию из Сирии, Ирака, Нигерии, Афганистана, Турции и Ирана.

Между тем в Германии в текущем году резко сократилось число новых соискателей политического убежища. С начала января до конца сентября 2018 года мигранты подали 124405 первичных прошений, что на 17,6 процента меньше, чем за аналогичный период 2017-го, сообщило в четверг, 18 октября, Федеральное ведомства по миграции и беженцам (BAMF).

За первые девять месяцев 2018 года Германия на основании Дублинского соглашения вернула в другие страны ЕС 7208 мигрантов. Сократилось и количество незаконных въездов на территорию ФРГ. За период до 9 октября федеральная полиция предотвратила 32124 нелегальных въезда в страну. За весь 2017 год таких случаев было 50154, а в 2016-м - 111843, сообщает федеральная полиция.

Deutsche Welle
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