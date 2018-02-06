Европейский Союз заинтересован в том, чтобы "экспортировать стабильность" на Западные Балканы. Об этом во вторник, 6 февраля, заявил в интервью DW комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, комментируя намерение Еврокомиссии придать новый импульс переговорному процессу с шестью балканскими странами.
В ответ на вопрос корреспондента DW о том, реально ли к 2025 году принять в ЕС некоторые из западно-балканских государств, несмотря на огромные проблемы - коррупцию, пограничные споры, слабые экономики, Хан выразил уверенность, что при расширении Евросоюза не произойдет "дальнейшего импорта нестабильности". "В наших интересах избегать дальнейшей утечки мозгов, и именно по этой причине мы ведем работу с этим регионом по вопросам перспективы членства в ЕС", - указал еврокомиссар.
2025 год Йоханнес Хан назвал "ориентировочной датой", к которой в отдельных странах региона может быть решена проблема коррупции и они могут быть готовы стать членами ЕС. "Это стимул, если хотите", - отметил он.
В то же время, по словам еврокомиссара, Брюссель больше не намерен принимать в состав ЕС страны с нерешенными территориальными спорами. "Мы тоже усваиваем свои уроки", - заявил Хан, говоря о пограничном споре, по-прежнему существующем между двумя балканскими странами, которые уже входят в Евросоюз - Словенией и Хорватией.
SpaceX успешно запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy (41)
Компания Space X провела успешный запуск сверхтяжелой...
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,4
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на восточном...
Еврокомиссар рассказал о намерении ЕС экспортировать стабильность на Балканы (3)
Вместо того чтобы импортировать из балканских стран...
Европейские трейдеры жалуются на качество нефти из РФ (2)
Качество нефти марки Urals из России резко упало,...
TOP новостей
Профессор объяснил, почему в Литве нацистам не потребовались газовые камеры (40)
40% жертв Холокоста погибли в газовых камерах, но Литвы...
Погода: после самой холодной ночи наступит красивая зима
В середине недели небо расчистится от облаков, поэтому...
Администрация президента Литвы об "Искандерах": не надо иметь иллюзий относительно России (440)
Старший советник президента по вопросам внутренней...
О домогательствах со стороны главы Русского драмтеатра Литвы рассказала еще одна женщина (56)
О сексуальных домогательствах со стороны...
В Кремле заявили, что размещение "Искандеров" под Калининградом никого не должно волновать (200)
В Кремле назвали размещение "Искандеров" в...