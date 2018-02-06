Европейский Союз заинтересован в том, чтобы "экспортировать стабильность" на Западные Балканы. Об этом во вторник, 6 февраля, заявил в интервью DW комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, комментируя намерение Еврокомиссии придать новый импульс переговорному процессу с шестью балканскими странами.
В ответ на вопрос корреспондента DW о том, реально ли к 2025 году принять в ЕС некоторые из западно-балканских государств, несмотря на огромные проблемы - коррупцию, пограничные споры, слабые экономики, Хан выразил уверенность, что при расширении Евросоюза не произойдет "дальнейшего импорта нестабильности". "В наших интересах избегать дальнейшей утечки мозгов, и именно по этой причине мы ведем работу с этим регионом по вопросам перспективы членства в ЕС", - указал еврокомиссар.
2025 год Йоханнес Хан назвал "ориентировочной датой", к которой в отдельных странах региона может быть решена проблема коррупции и они могут быть готовы стать членами ЕС. "Это стимул, если хотите", - отметил он.
В то же время, по словам еврокомиссара, Брюссель больше не намерен принимать в состав ЕС страны с нерешенными территориальными спорами. "Мы тоже усваиваем свои уроки", - заявил Хан, говоря о пограничном споре, по-прежнему существующем между двумя балканскими странами, которые уже входят в Евросоюз - Словенией и Хорватией.
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