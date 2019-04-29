Комиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан полагает, что скорейший прием балканских стран в Евросоюз - в интересах самого ЕС. Либо мы экспортируем стабильность, либо импортируем нестабильность, пояснил он.
Johannesas Hahnas
© AFP / Scanpix

Перед началом саммита западнобалканских государств, который пройдет в понедельник, 29 апреля, в Берлине, комиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан высказался за скорейший прием балканских стран в состав Евросоюза. "Речь идет не о людях в юго-восточной Европе, речь идет о наших собственных самых что ни на есть насущных интересах. Либо мы экспортируем стабильность, либо импортируем нестабильность", - заявил он в интервью немецкой газете Handelsblatt, обнародованном в понедельник.

По словам Хана, балканские страны - это соседи, "их ситуация в сфере политике и экономики не может и не должна быть нам безразлична". Еврокомиссар призвал к поочередному приему западнобалканских стран в состав ЕС. "Если какая-то страна быстрее сближается в ЕС, то ее нельзя наказывать за то, что другие движутся медленнее. Конкуренция среди государств - это хорошо, она подстегивает", - сказал Йоханнес Хан.

Саммит западнобалканских стран

Ангела Меркель 29 апреля проводит в ведомстве федерального канцлера в Берлине саммит с участием западнобалканских государств, главной темой которого станет конфликт между Сербией и Косово. Вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Меркель пригласила глав государств и правительств Боснии и Герцеговины, Албании, Северной Македонии, а также Хорватии и Словении.

Косово, населенное преимущественно этническими албанцами, провозгласило независимость от Сербии в одностороннем порядке в 2008 году. В отличие от большинства стран ЕС Белград до сих пор отказывается признавать Косово суверенным государством. Переговоры об урегулировании этого спора приостановлены более полугода назад.

Deutsche Welle
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