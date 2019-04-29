Перед началом саммита западнобалканских государств, который пройдет в понедельник, 29 апреля, в Берлине, комиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан высказался за скорейший прием балканских стран в состав Евросоюза. "Речь идет не о людях в юго-восточной Европе, речь идет о наших собственных самых что ни на есть насущных интересах. Либо мы экспортируем стабильность, либо импортируем нестабильность", - заявил он в интервью немецкой газете Handelsblatt, обнародованном в понедельник.
По словам Хана, балканские страны - это соседи, "их ситуация в сфере политике и экономики не может и не должна быть нам безразлична". Еврокомиссар призвал к поочередному приему западнобалканских стран в состав ЕС. "Если какая-то страна быстрее сближается в ЕС, то ее нельзя наказывать за то, что другие движутся медленнее. Конкуренция среди государств - это хорошо, она подстегивает", - сказал Йоханнес Хан.
Саммит западнобалканских стран
Ангела Меркель 29 апреля проводит в ведомстве федерального канцлера в Берлине саммит с участием западнобалканских государств, главной темой которого станет конфликт между Сербией и Косово. Вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Меркель пригласила глав государств и правительств Боснии и Герцеговины, Албании, Северной Македонии, а также Хорватии и Словении.
Косово, населенное преимущественно этническими албанцами, провозгласило независимость от Сербии в одностороннем порядке в 2008 году. В отличие от большинства стран ЕС Белград до сих пор отказывается признавать Косово суверенным государством. Переговоры об урегулировании этого спора приостановлены более полугода назад.
В турецкой тюрьме покончил с собой предполагаемый шпион из ОАЭ
Покончивший самоубийством - один из двух...
Еврокомиссар призвал к скорейшему приему балканских стран в ЕС (3)
Комиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан...
Выборы в Испании: победили социалисты, ультраправые прошли в парламент
На прошедших в воскресенье выборах в Испании правившая...
Названы страны с наибольшими военными расходами: Россия из пятерки лидеров выпала
В 2018 году Россия впервые не попала в пятерку лидеров по...
TOP новостей
После афер с государственной землей – скандальные свидетельства (14)
Сейчас уже бывший глава Вильнюсского отделения...
Опытный инструктор раскритиковал водителей: проверьте, не допускаете ли вы такие ошибки (36)
"Если прислушаться к комментариям водителей, можно...
Спортсменка Влада Мусвидайте предлагает способ превращения физической активности в материальную пользу (3)
Нет никаких сомнений в том, что ходьба и движение...
Погода на неделю: о летнем тепле придется забыть
Необычное для этого времени года тепло уже ушло из...