Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович во вторник, 23 июня, подвергла критике задержания более 100 человек в Москве и Санкт-Петербурге, случившиеся днем ранее. Подобные события являются "очередной иллюстрацией нетерпимости российских властей к людям, мирно выражающим свои взгляды", говорится в заявлении еврокомиссара.

Ограничения, введенные для борьбы с пандемией COVID-19, недопустимо использовать для чрезмерного ограничения прав и свобод, подчеркнула Миятович. Она призвала российские власти переработать законодательство, чтобы "привести его в соответствие с европейскими стандартами" в области прав человека. Еврокомиссар, которая посетит РФ в 2020 году, намерена в ближайшие дни пристально наблюдать за ситуацией в России.

В Санкт-Петербурге 22 июня огласили приговор двум фигурантам резонансного дела "Сети". Юлий Бояршинов и Виктор Филинков были признаны виновными в участии в запрещенном в РФ террористическом сообществе и приговорены к 5,5 и 7 годам колонии соответственно. После оглашения вердикта силовики стали задерживать людей, пришедших к зданию суда поддержать обвиняемых. В Москве прошла серия пикетов в поддержку фигурантов, участников которых также задерживали.

Кроме того, Миятович провела видеоконференцию с уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Комиссар Совета Европы подчеркнула необходимость обеспечить безопасную и благоприятную для правозащитников обстановку, а также выразила обеспокоенность рядом резонансных дел в России. В их числе - дела Светланы Прокопьевой (псковская журналистка, обвиняемая в оправдании терроризма), Абдулмумина Гаджиева (редактор дагестанской газеты "Черновик", обвиняемый в финансировании терроризма), Юлии Цветковой (ЛГБТ-активистка из Хабаровска, обвиняемая в распространении порнографии), Анастасии Шевченко (активистка "Открытой России", обвиняемая по статье о деятельности нежелательной в РФ организации) и Юрия Дмитриева (глава карельского отделения "Мемориала", обвиняемый в изготовлении детской порнографии).