Еврокомиссия обвиняет российское правительство в целенаправленном распространении в Европе дезинформации. "Едва ли существуют сомнения в том, что мы в настоящее время имеем дело с хитроумной, умело дирижируемой и поддерживаемой правительством пророссийской кампанией дезинформации", - указал еврокомиссар по безопасности Джулиан Кинг в своей статье, опубликованной в немецкой газете Die Welt в субботу, 27 января. "Российские военные используют интернет как новое поле боя, применяя в качестве оружия ложную информацию", - указал он.
Европа должна активнее бороться с дезинформацией, подчеркнул еврокомиссар. В качестве киберугроз он назвал атаки хакеров, распространение компьютерных вирусов, онлайн-пропаганду терроризма, попытки с помощью фейковых новостей манипулировать общественным мнением и превратить открытую западную систему в оружие, которое будет направлено на саму же демократию.
Еврокомиссия, указал Кинг, уже разработала ряд проектов, нацеленных как на повышение компетенции самих пользователей, так и на борьбу с онлайн-пропагандой ненависти и терроризма.
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