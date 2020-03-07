aA
По мнению комиссара ЕС по бюджету Йоханнеса Хана, Турции уже не требуется так много средств для помощи беженцам. Многие школы и больницы для мигрантов уже построены и не нуждаются в новом финансировании, пояснил он.
Pabėgėliai Turkijos-Graikijos pasienyje
Pabėgėliai Turkijos-Graikijos pasienyje
© Sipa / Scanpix

Возможная дальнейшая финансовая поддержка Турции со стороны ЕС для оказания помощи беженцам на турецкой территории будет значительно менее масштабной, чем прежде. Об этом заявил комиссар ЕС по бюджету Йоханнес Хан (Johannes Hahn) в интервью газете Die Welt, обнародованном в субботу, 7 марта.

"Многие школы, детские сады и больницы для беженцев уже построены и не нуждаются в новом финансировании. Поэтому потребности Турции в финансовой помощи уже ниже", - пояснил он. Одновременно Хан предупредил, что дальнейшая финансовая поддержка со стороны ЕС возможна лишь при выполнении важного условия.

Статьи по теме:
Меркель и Эрдоган обсудили Идлиб и проблему беженцев  (11)
Путин и Эрдоган договорились о новом перемирии в Сирии  (144)

"Мы ожидаем, что шантажистская политика Анкары, выражающаяся в отправке беженцев в направлении ЕС, будет прекращена. Тогда Евросоюз будет принципиально готов и впредь выделять финансовую помощь на поддержку беженцев в Турции", - указал он. Решение о возобновлении финансовой помощи Анкаре еще не принято. В то же время целый ряд стран ЕС сигнализировали о готовности продолжать платежи в том случае, если Турция будет вновь соблюдать соглашение с Евросоюзом о сдерживании нелегальных мигрантов.

"Сбалансированное финансирование"

В рамках этого соглашения, заключенного в 2016 году, Евросоюз обещал выделить Анкаре 6 млрд евро. Эти деньги перечисляются напрямую гуманитарным организациям, а не в турецкий бюджет. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настаивает на выделении дополнительной помощи.

Йоханнес Хан в этой связи подчеркнул, что ЕС привержен принципу "сбалансированного финансирования" и должен учитывать интересы и таких стран, как Ливан или Иордания, которые, с учетом численности своего населения, принимают значительно больше мигрантов, чем Турция.

С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Турция приняла около 3,6 млн беженцев. Помимо этого, Турция приняла большое число мигрантов из Афганистана и других стран.

Deutsche Welle
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Турция вновь сбила сирийский военный самолет над Идлибом (39)

Сирийский самолет L-39 уничтожен турецким истребителем...

TOP новостей

Aurimas Perednis, Aurimas Perednis Algirdas Šešelgis

Ситуация с коронавирусом меняется каждый день: необходимо готовиться ко всем возможным сценариям (141)

Вице-министр здравоохранения Альгирдас Шешельгис в...

Уровень рождаемости хотят повышать за счет денежной поддержки: за каждого новорожденного – 100 евро (26)

Кедайняйский районный совет утвердил муниципальный...

Elektriniai autobusai Elektriniai autobusai

"Электрификация" транспорта в Литве: Клайпеда становится примером (5)

Одно из самых мощных поветрий, которое охватило Европу...

В Каунасе в Нерис попали загрязнения (6)

В субботу произошла экологическая катастрофа в месте...

Науседа обещает внимательно подойти к процессу ратификации соглашения ЕС и Кубы (52)

В целях сочетания интересов Евросоюза (ЕС) и США...

|Maža didelių žinių kaina