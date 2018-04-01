В случае удовлетворения иска странам придется заплатить высокие штрафы. Чтобы избежать их, потребуются радикальные меры - например, запрет въезда дизельных автомобилей в центр городов.
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Комиссар ЕС по вопросам экологии Кармену Велла намерен пожаловаться на плохое качество воздуха в ряде стран сообщества в Европейский суд в Люксембурге, пишет в воскресенье, 1 апреля, газета Welt am Sonntag. Еврокомиссар готовит иск против стран, в которых зафиксировано превышение установленной в Евросоюзе нормы окисей азота и мелкодисперсной пыли, которые попадают в воздух вместе с выхлопными газами.

У подобного иска, проект которого имеется в распоряжении издания, высокая вероятность успешного рассмотрения. В случае его удовлетворения ряду государств ЕС угрожают высокие штрафы. Под критику еврокомиссара из-за низкого качества воздуха попали, в частности, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Испания.

Право на запрет – за городскими властями

Чтобы избежать их, для улучшения качества воздуха могут потребоваться радикальные меры - например, запрет на движение дизельных автомобилей в центре городов. В частности, власти городов Германии имеют право запрещать въезд дизельных машин, постановил Федеральный административный суд в Лейпциге 27 февраля 2018 года.

Ранее экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала в суды нескольких городов Германии иски с требованием запретить передвижение дизельных автомобилей. В июле 2017 года административный суд Штутгарта удовлетворил иск DUH, разрешив властям города при необходимости запрещать проезд старых дизельных автомобилей. В свою очередь административный суд Дюссельдорфа в январе 2018 года отклонил подобный иск.

Deutsche Welle
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