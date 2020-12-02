Депутаты Европарламента призвали к "международному расследованию преступлений, совершенных белорусским государством", и введению "глобального режима санкций в области прав человека". Дебаты по ситуации в Беларуси прошли в Европарламенте во вторник, 1 декабря.
Во время дебатов был представлен доклад Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о ситуации в Беларуси "после сфальсифицированных президентских выборов". Также выступила спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марин. Депутаты осудили "продолжающиеся жестокие репрессии со стороны государственных властей и сил безопасности в отношении мирных демонстрантов", подчеркивается в заявлении на сайте Европарламента.
Новые санкции против властей Беларуси
Среди грубых нарушений прав человека в Беларуси названы "произвольные массовые аресты демонстрантов, представителей гражданского общества и независимых журналистов, документально подтвержденные пытки задержанных". Как заявил председатель делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберт Бедронь, необходимо "обеспечить привлечение к ответственности тех, кто отдавал приказы или совершал злодеяния".
Евродепутаты призвали Евросоюз ввести новые персональные санкции "против отдельных преступников в Беларуси". "Все должностные лица режима, ответственные за тяжкие преступления, должны быть привлечены к ответственности", — уточняется в заявлении по результатам дебатов.
"Преступления режима Лукашенко"
Несколькими днями ранее, 26 ноября, в Европарламенте прошли дебаты, посвященные гибели Романа Бондаренко в Минске. В принятой резолюции ответственность за гибель активиста была возложена на власти Беларуси. По мнению евродепутатов, следует создать международный центр по сбору доказательств "преступлений режима Лукашенко". В резолюции отмечается, что и сам Европарламент должен снарядить миссию по сбору фактов о нарушении прав человека.
2 октября участники саммита ЕС договорились ввести санкции против 40 белорусских чиновников за фальсификацию президентских выборов и репрессии против протестующих. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, под санкции пока не попал Александр Лукашенко, легитимность которого как президента Беларуси ЕС не признает.
Массовые акции протеста в Беларуси начались в ночь на 10 августа, после того как ЦИК Беларуси объявил о победе Лукашенко на президентских выборах с результатом более 80% голосов.
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