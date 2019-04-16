"Хотя, несомненно, у русского народа есть очень сильная интеллектуальная элита, это лишь небольшая часть народа", — продолжила свою мысль Калниете. При этом политик добавила, что очень хочет, чтобы при рассмотрении национальной темы "политический вопрос был бы исключен".
"Латвия — прекрасный пример того, что люди разного происхождения могут уживаться рядом без наличия бытовых этнических конфликтов. В целом латвийское общество очень толерантно", — подчеркнула Калниете. Она также заверила, что не симпатизирует "национал-радикальным политикам ни одной национальности, которые играются с национальными темами ради своих политических интересов".
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