"Хотя, несомненно, у русского народа есть очень сильная интеллектуальная элита, это лишь небольшая часть народа", — продолжила свою мысль Калниете. При этом политик добавила, что очень хочет, чтобы при рассмотрении национальной темы "политический вопрос был бы исключен".

"Латвия — прекрасный пример того, что люди разного происхождения могут уживаться рядом без наличия бытовых этнических конфликтов. В целом латвийское общество очень толерантно", — подчеркнула Калниете. Она также заверила, что не симпатизирует "национал-радикальным политикам ни одной национальности, которые играются с национальными темами ради своих политических интересов".