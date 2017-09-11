Посла вызвали для дачи объяснений, сообщил изданию Вольский.
Вольский раскритиковал действия украинских властей и пообещал поднять вопрос о Саакашвили на заседании Европейского парламента. Он отметил, что за этой темой следят глава МВД Польши Мариуш Блащак, министр иностранных дел Витольд Ващиковский и министр инфраструктуры Анджей Адамчик.
Накануне сторонники Саакашвили, который ранее был губернатором Одесской области Украины, прорвали кордон силовиков и провели его на территорию страны.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко, комментируя ситуацию в своем фейсбуке, отметил, что «добиваясь власти, сторонники Саакашвили уничтожают государство».
Ранее Саакашвили сообщил о планах въехать из Польши на Украину. Сначала он попытался сделать это на поезде, на состав остановили, объяснив это нахождением в нем «человека без документов». Позднее политик попытался проехать через границу на автобусе, но его не пропустили через украинскую границу.
В конце июля Саакашвили, который ранее был президентом Грузии, лишили украинского гражданства. Киев объяснил это тем, что политик предоставил ложные данные в заявлении на гражданство. Саакашвили называет эти обвинения сфабрикованными.
Экстрадиции Саакашвили также добивается Грузия. Там его обвиняют в нескольких преступлениях.
В данный момент политик находится во Львове.
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