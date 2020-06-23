Евросоюз потребовал от белорусских властей и лично Александра Лукашенко немедленно освободить политических оппонентов и потенциальных кандидатов на президентский пост - Виктора Бабарико, Сергея Тихановского и других. В заявлении Евросоюза 19 июня содержится также призыв обеспечить честные выборы, гарантировать полное соблюдение верховенства закона и прекратить преследования и запугивания гражданского общества. DW поговорила с депутатом Европарламента Михаэлем Галером (Michael Gahler) - одним из европарламентариев, подписавших документ.

- Может ли нынешняя ситуация в Беларуси привести к тому, что фаза потепления между Минском и Брюсселем закончится?

- Ситуация обострилась, очевидно, что режим находится в панике , все надежды, которые мы выражали, и все ожидания в преддверии президентских выборов оказались под вопросом. И мы сейчас должны понять, как нам на это реагировать: должны ли мы что-то изменить в пакете поддержки Беларуси, так называемом resilience package, принятие которого находится на последнем этапе. Я бы не стал начинать с изменений в соглашении об упрощении визового режима (между ЕС и Беларусью. - Ред.), которое должно вступить в силу с 1 июля, потому что это ударит по людям. Но наши надежды на то, что в Беларуси произойдут какие-то политические изменения, что желания граждан страны осуществятся, в настоящее время весьма призрачны.

- Какие штрафные меры может принять Евросоюз против Лукашенко, если он не допустит к выборам своих политических оппонентов?

- До выборов остались шесть недель, и наши призывы остаются неизменными: запугивания и преследования политических оппонентов и гражданского общества должны прекратиться; потенциальных кандидатов на президентский пост нужно допустить к участию в выборах - в том числе и тех, кому было произвольно отказано без какого-либо обоснования. Сергея Тихановского, который сейчас находится в заключении, и, конечно же, Виктора Бабарико необходимо освободить. Но и другие политики - например, Павел Северинец, который предпринял попытку самоубийства в тюрьме и находится в штрафном изоляторе в чудовищных условиях, - также должны быть освобождены.

Все это - настоящий сталинизм. Мы требуем, чтобы режим прекратил подобные действия. Если этого не произойдет, мы вынуждены будем выбрать средства из арсенала, который у нас имеется для таких случаев. Начнем с индивидуальных санкций против ответственных за происходящее. Их визы могут отозвать, возможно, заблокировать счета - сейчас это все еще неконкретно, так далеко мы пока не зашли. Но если взглянуть на санкции, введенные против России, то можно понять, в каких областях возможны ограничения.

- Может ли вероятная конфронтация между Минском и Брюсселем привести к тому, что Лукашенко решит снова развернуться к Кремлю?

- Я бы не стал делать предположения на этот счет. Существует достаточно поводов для напряженных отношений между Россией и Беларусью. Возможно, Лукашенко, помня о том, что произошло в Украине, хочет доказать Путину, что он может контролировать ситуацию. Но Янукович тоже так считал. Я слышал, что на прошлой неделе тысячи людей в Минске выстроились в "живую цепь". И 400 тысяч людей, поставивших свои подписи в поддержку Бабарико, тем самым заявили, что, с одной стороны, они хотят изменений, а, с другой стороны, не желают того, чтобы их подписи были аннулированы таким дешевым способом, как выдвижение против их кандидата ложных обвинений. И я не исключаю, что очень терпеливые в целом белорусы, отстаивая свои права и охваченные желанием перемен, могут выйти на улицы.

Именно это произошло в Украине, и Януковичу не удалось подавить эти выступления и вынудить людей идти его курсом. Я вполне допускаю, что Лукашенко предполагает, что у него это получится. Я не знаю, готовы ли белорусы для защиты своих прав выйти на улицы, но Кремлю было бы выгодно, если бы протесты в Беларуси были подавлены, а к власти не были бы допущены демократические силы, что выглядело бы как уступка желанию перемен.

В 2013 году, когда Янукович на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе не подписал Соглашение об ассоциации с ЕС, в Кремле надеялись, что ситуацию (в Украине. - Ред.) удастся удержать под контролем. Теперь в Москве, разумеется, опасаются, что в Минске может произойти революция, так что Кремль оставляет Лукашенко полную свободу действий для того, чтобы подавить демократическое движение. Грубый способ, с помощью которого Бабарико вывели из предвыборной гонки, говорит о том, что Лукашенко вполне способен на это. Вопрос теперь в том, как отреагируют оппозиция и гражданское общество в Беларуси.