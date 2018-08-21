Еврейская организация критикует польский закон о Холокосте

Если Польша пытается предать забвению часть истории Холокоста, то этой попытке нужно противодействовать, заявил глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Центральный совет евреев в Германии выступил с критикой польского закона о Холокосте перед посещением главой МИД Германии Хайко Маса мемориального комплекса в бывшем нацистском концлагере Освенцим. Организация ожидает, что Мас затронет этот вопрос на встрече с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем, которая должна состояться в понедельник, 20 августа, после посещения Освенцима немецкой делегацией, заявил ее глава Йозеф Шустер агентству dpa.

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Закон о Холокосте в его первоначальной редакции предусматривал наказания в виде денежных штрафов и различных сроков лишения свободы за публичное высказывание "попирающих факты мнений о том, что польский народ или польское государство были причастны к преступлениям, совершенным нацистской Германией". После резкой критики в Европе и США, а также после дипломатического конфликта между Польшей и Израилем из закона в конце июня убрали пассаж об уголовном наказании. Однако еврейские организации считают, что этого недостаточно.

"Необходимо противодействовать попытке забвения части истории Холокоста"

По словам Шустера, нет сомнений в том, что организованное массовое убийство живших в Европе евреев было спланировано и проведено нацистской Германией. "Также мало сомнений вызывает и то, что немало поляков быстро позволили привлечь себя к деяниями национал-социалистов. Если правительство Польши пытается предать забвению эту часть истории и препятствует ее научному осмыслению, то этой попытке необходимо противодействовать", — сказал он.

Посещение немецким министром мемориала в Освенциме Шустер назвал "очень важным жестом". В то же он раскритиковал отсутствие его польского коллеги на этом мероприятии. Согласно протоколу, главы МИД Германии и Польши встретятся после этого в расположенном неподалеку францисканском монастыре.

Deutsche Welle
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