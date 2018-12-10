Евреи в странах Евросоюза обеспокоены ростом антисемитизма

Большая часть еврейского населения в Европе полагает, что за последние пять лет антисемитизм в Европейском Союзе заметно усилился. Такого мнения придерживаются 63 процента респондентов в 12 странах ЕС, свидетельствуют обнародованные в понедельник, 10 декабря, данные опроса, который провело Агентство ЕС по основным правам человека. 45 процентов опрошенных назвали антисемитизм очень большой проблемой.

40 процентов участников опроса опасаются в ближайшие месяцы стать жертвой нападения из-за их принадлежности к иудаизму. В то же время, согласно данным исследования, эти опасения за последний год оправдались лишь у двух процентов респондентов. Опрос показал, что рост антисемитизма особенно заметен в интернете и в социальных сетях.

В Германии 87 процентов опрошенных евреев заявили, что антисемитизм в интернете является очень серьезной проблемой. В 2012 году такого мнения придерживались 64 процента респондентов. 41 процент опрошенных в ФРГ заявили, что за минувший год они как минимум однажды стали жертвой антисемитской выходки. Средний показатель по 12 странам ЕС - 28 процентов.

Три четверти евреев в Германии "иногда, часто или всегда" отказываются от ношения на людях еврейской символики, такой как кипа, 46 процентов опрошенных предпочитают не посещать некоторые районы. Комиссар ЕС по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вера Йоурова, представляя результаты опроса в Брюсселе, подчеркнула, что "еврейская община должна чувствовать себя дома и в безопасности в Европе, будь то по дороге в синагогу или в интернете".