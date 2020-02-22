Эвакуированные с Diamond Princess граждане ФРГ приземлились в Берлине

Шесть граждан Германии и членов их семей из числа пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с начала февраля находился на карантине в порту Йокогамы в связи со вспышкой коронавируса на борту, благополучно приземлились в аэропорту Тегель в Берлине. Об этом сообщило утром в субботу, 22 февраля, министерство иностранных дел Германии в соцсети Twitter. Самолет для эвакуации этих пассажиров был предоставлен Италией.

Сообщается, что все прибывшие будут осмотрены врачом, после чего отправятся по домам, где проведут ближайшие две недели под карантином в соответствии с предписанием местных властей. Ранее, 20 февраля, сенатор Берлина по вопросам здравоохранения Дилек Калайчи (Dilek Kalayci) заявила, что пассажиры лайнера Diamond Princess, которые будут эвакуированы в Берлин, прошли тест на наличие коронавируса COVID-19 (Sars CoV-2) и его результаты были негативными.

Коронавирус на борту лайнера Diamond Princess

От коронавируса нового типа скончались два пассажира туристического лайнера Diamond Princess, находившегося до 19 февраля на карантине в Японии. Более 600 пассажиров лайнера заразились опасной инфекцией и были направлены в местные больницы на лечение. С момента окончания карантинного периода на борту судно покинули в общей сложности 970 человек, тесты которых на коронавирус показали отрицательный результат.

Коронавирус за пределами Китая

В то же время число заразившихся коронавирусом в мире продолжает расти. В Китае носителями вируса являются около 76 тысяч человек. За пределами КНР случаи заражения коронавирусом COVID-19 выявлены более чем в 25 странах. В глобальном масштабе, по состоянию на 11.00 мск 22 февраля, носителями вируса являются 77 816 человек, скончались 2360 пациентов, выздоровели более 21 000 заболевших.

Наибольшее число заражений зафиксировано в Южной Корее. По данным министерства здравоохранения страны, за последние сутки число новых заражений выросло там более чем в два раза, с 204 до 433 человек. Кроме того, в Южной Корее было зафиксировано две смерти в связи с коронавирусом.

В Германии, по данным на 22 февраля, выявлено 16 случаев заражения коронавирусом. На территории России, по данным Роспотребнадзора, было зафиксировано два случая заражения инфекцией. Оба пациента 12 февраля были выписаны из стационара с выздоровлением, сообщает ведомство.