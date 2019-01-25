Журнал ”Бюллетень ученых-атомщиков” оставил на отметке 23:58 стрелки Часов Судного дня, которые символизируют угрозу глобальной катастрофы (она наступила бы в ”полночь”), передает "Медуза".
Часы Судного дня
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В журнале подчеркнули, что эту оценку ”стоит воспринимать не как знак стабильности, а как решительное предупреждение”. По мнению ”Бюллетеня”, в мире ухудшается ситуация с двумя главными угрозами — ядерным оружием и изменением климата.

Журнал также констатировал процесс разрушения мировой ”информационной экосистемы” — в том числе из-за того, что некоторые лидеры ”бесстыдно лгали и настаивали, что их ложь — правда, а правда — это ”фейковые новости””. Эта ситуация подрывает в том числе и веру в науку, подчеркивают в ”Бюллетене”.

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”Нынешняя ситуация в международной безопасности, которую мы называем ”новым ненормальным”, продолжается уже более двух лет. Это состояние беспокойства, как в самые опасные времена холодной войны”, — сказано в заявлении

Время 23:58 было установлено на Часах Судного дня в 2018 году. До этого такое случалось в 1953 году, в год испытания водородной бомбы в СССР. Ближе к полуночи стрелки этих часов никогда не ставили.

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