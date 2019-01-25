В журнале подчеркнули, что эту оценку ”стоит воспринимать не как знак стабильности, а как решительное предупреждение”. По мнению ”Бюллетеня”, в мире ухудшается ситуация с двумя главными угрозами — ядерным оружием и изменением климата.
Журнал также констатировал процесс разрушения мировой ”информационной экосистемы” — в том числе из-за того, что некоторые лидеры ”бесстыдно лгали и настаивали, что их ложь — правда, а правда — это ”фейковые новости””. Эта ситуация подрывает в том числе и веру в науку, подчеркивают в ”Бюллетене”.
”Нынешняя ситуация в международной безопасности, которую мы называем ”новым ненормальным”, продолжается уже более двух лет. Это состояние беспокойства, как в самые опасные времена холодной войны”, — сказано в заявлении
Время 23:58 было установлено на Часах Судного дня в 2018 году. До этого такое случалось в 1953 году, в год испытания водородной бомбы в СССР. Ближе к полуночи стрелки этих часов никогда не ставили.
Watch the video from today's #DoomsdayClock announcement! Plus interviews with Bulletin pres & CEO @RachelBronson1, Bulletin Science & Security Board chair Bob Rosner, and Science & Security Board members Suzet McKinney and Daniel Holz: https://t.co/N1bI8lh1z1 pic.twitter.com/tOzEupLWUj— BulletinOfTheAtomic (@BulletinAtomic) January 24, 2019
Information warfare is amplifying major worldwide threats like climate change and nuclear warfare, endangering the future of civilization, US experts say, as the symbolic #DoomsdayClock stayed at two minutes to midnight https://t.co/bLU0AYL0vl pic.twitter.com/S1ySFuPrq5— AFP news agency (@AFP) January 24, 2019
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