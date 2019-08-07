Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора попросил президента РФ Владимира Путина повлиять на боевиков, чтобы они прекратили обстрелы на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил сегодня после совещания с силовиками по поводу обстрела боевиками 6 августа позиций Объединенных сил в районе Павлополя, в результате которого погибли четверо украинских военных.

По словам Зеленского, в ходе разговора с Путиным он ему сообщил, что "наших людей убивают".

"Мне говорят, что там есть какие-то детали, где наши люди стреляют по гражданским людям", - заметил глава государства.

"Все говорят о том, что хотят мира. Все об этом говорят, но кроме слов мы должны двигаться очень быстрыми шагами", - подчеркнул Зеленский.

"Я очень настаивал и очень просил президента РФ повлиять срочно сегодня на то, чтобы та сторона просто прекратила эти действия (обстрелы - УНИАН). Это не игрушки", - добавил президент Украины.

Зеленский подчеркнул необходимость как можно скорее встретиться с лидерами "нормандской четверки" и "посмотреть друг другу в глаза и прекратить эту войну".

"Я сегодня утром только что разговаривал с президентом Путиным по этому поводу, срочно ему позвонил и сказал, что это (гибель украинских военных - УНИАН) нас не приближает к миру, я очень вас прошу повлиять на ту сторону (боевиков - УНИАН), чтобы они прекратили убийство наших людей", - сказал президент.

"Второй вопрос, который я ставил, - да, мы продолжаем разминирование и нам надо сократить с той стороны (время для демонтажа фортификационных укреплений - УНИАН) для строительства моста в Станице Луганской. Еще несколько вопросов, которые я поднял, - это возвращение наших пленных", - добавил Зеленский.

По его словам, разговор с Путиным был долгим.

Зеленский после обстрела оккупантов, в результате которого погибли четыре бойца ВСУ на Донбассе, призвал лидеров "Нормандского формата" как можно скорее провести встречу.

Генштаб: Шесть украинских военных погибли, еще девять ранены с начала "хлебного перемирия" на Донбассе

В районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 21 июля установлено так называемое "хлебное перемирие".

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что шесть украинских военных погибли, еще девять ранены с начала объявления так называемого "хлебного перемирия" на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил после совещания главы государства с силовиками из-за обстрела, осуществленного боевиками 6 августа в районе Павлополя на Донбассе, в результате которого погибли четверо украинских военных.

"С начала объявленного перемирия в зоне проведения операции Объединенных сил погибли шесть украинских военнослужащих, включая четырех погибших вчера, и ранены были девять военнослужащих", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 6 августа, пресс-секретарь Минобороны сообщил, что с начала суток на Донбассе в результате обстрелов оккупантов погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 21 июля установлено так называемое "хлебное перемирие".