Кандидат в президенты Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала инициативу о предоставлении Донбассу статуса автономного региона.
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Ранее такое предложение поступило от лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука, который представляет Киев в гуманитарной подгруппе по урегулированию конфликта на востоке страны. Политик заявил, что автономия позволит создать в регионе собственные органы государственного управления, в том числе парламент и правительство.

«Это абсолютно недопустимо. Это наша территория, это наша земля», - сказала Юлия Тимошенко в эфире телеканала «1+1». По ее словам, процесс урегулирования конфликта на Донбассе зашел в тупик. Украинские политики даже ведут переговоры о капитуляции страны.

MK.ru
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