Кандидат в президенты Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала инициативу о предоставлении Донбассу статуса автономного региона.
© RIA/Scanpix

Ранее такое предложение поступило от лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука, который представляет Киев в гуманитарной подгруппе по урегулированию конфликта на востоке страны. Политик заявил, что автономия позволит создать в регионе собственные органы государственного управления, в том числе парламент и правительство.

«Это абсолютно недопустимо. Это наша территория, это наша земля», - сказала Юлия Тимошенко в эфире телеканала «1+1». По ее словам, процесс урегулирования конфликта на Донбассе зашел в тупик. Украинские политики даже ведут переговоры о капитуляции страны.

MK.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Порошенко пообещал избирателям подать заявку на вступление в ЕС в 2023 году (3)

Украина в 2023 году подаст заявку на вступление в...

Основатель Amazon Безос обвинил таблоид в шантаже с обнаженными фотографиями

Самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф...

Океаны Земли изменят свой цвет

Ученые Массачусетского технологического института...

WP: экс-глава штаба Трампа мог работать на Украину в 2018 году (1)

Американские прокуроры утверждают, что бывший глава...

Экс-начальник охраны партии Макрона мог работать на олигарха из России (3)

Во Франции начато расследование в отношении бывшего...

TOP новостей

Равнодушных к этому району Вильнюса нет: ругают, но квартиры покупают (14)

Пилайте можно смело назвать районов, которые в...

Депутат предлагает поправки, которые обяжут премьера представлять кандидата в министры в течение 15 дней (3)

Депутат оппозиционной фракции социал-демократов Юлюс...

Kazimieras Juraitis Kazimieras Juraitis

Таинственные кандидаты в президенты Литвы: отец семерых детей "перенял бы" СМИ и поехал в Москву (21)

DELFI интересуется личностями кандидатов в президенты...

Умер актер Сергей Юрский (20)

Умер актер Сергей Юрский. Об этом сообщает "РИА...

Депутат Маяускас принес в сейм наркотические вещества: не знаю, как иначе обратить внимание (7)

Депутат литовского парламента Миколас Маяускас...