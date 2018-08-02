Богатырь на коне возвышается на 11 метров.
"Илья Муромец родился под Черниговом, служил в дружине князя Владимира, защищал город Киев, похоронен в Киево-Печерской Лавре. Это наш богатырь, это наша история, которую у нас пытаются украсть. Поэтому Муромец должен стоять здесь, на историческом месте, где когда-то размещалась богатырская застава", – отметил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
На открытии были авторский коллектив памятника и известный на весь мир силач Василий Вирастюк, который позировал для памятника, сообщили "Украинской правде" очевидцы.
Скульптор современного Ильи Муромца – Владимир Журавель, архитектор – Станислав Топольский, дизайнер – Олег Селиванов.
В кольчуге от Алексея Словина – 20 тысяч колечек.
Помогали в создании памятника 30 человек. Друзья-технологи делали детали на 3d-принтере.
Кличко отметил в Facebook, что "город не потратил на этот проект ни копейки бюджетных средств – воплощен он на средства меценатов".
Украинская православная церковь отберёт у Московского патриархата всю недвижимость в стране (8)
После признания единой Украинской православной церкви...
"Это наш богатырь!": Виталий Кличко открыл в Киеве памятник Илье Муромцу (14)
В киевском парке "Муромец" в День Ильи открыли памятник,...
На фоне учений НАТО в Грузии российские военные начали масштабные маневры в Абхазии (5)
Российские военные начали масштабные учения в Абхазии,...
Семья Павла Шеремета обратилась в суд из-за бездействия генпрокурора Украины (2)
Близкие убитого журналиста Павла Шеремета жалуются на...
Израиль пригрозил Ирану военными действиями в случае блокирования пролива (1)
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил,...
TOP новостей
Новые требования: кто будет проверять карманы, а кто качество еды в тарелках детей? (8)
С 1 сентября 2018 года в детских садах и школах Литвы не...
Ландсбергис не согласен: предложение признать компартию Литвы преступной – раскол (39)
Лидер партии Союз Отечества-Христианские демократы...
Глава ассоциации клиентов банков о решении Swedbank: это сортировка людей (14)
Самый крупный банк Литвы Swedbank с 1 августа начинает...
Науседа призывает не расслабляться: один признак грядущего кризиса уже налицо (13)
Экономист, советник президента банка SEB Гитанас...
"Черный список" больниц: в какие из них лучше не попадать 35 учреждений (31)
Главы районных больниц заявляют, что борются за свое...