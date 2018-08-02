В киевском парке "Муромец" в День Ильи открыли памятник, посвященный богатырю времен Киевской Руси Илье Муромцу.
Памятник Илье Муромцу в Киеве
© Facebook

Богатырь на коне возвышается на 11 метров.

"Илья Муромец родился под Черниговом, служил в дружине князя Владимира, защищал город Киев, похоронен в Киево-Печерской Лавре. Это наш богатырь, это наша история, которую у нас пытаются украсть. Поэтому Муромец должен стоять здесь, на историческом месте, где когда-то размещалась богатырская застава", – отметил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

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На открытии были авторский коллектив памятника и известный на весь мир силач Василий Вирастюк, который позировал для памятника, сообщили "Украинской правде" очевидцы.

Скульптор современного Ильи Муромца – Владимир Журавель, архитектор – Станислав Топольский, дизайнер – Олег Селиванов.

В кольчуге от Алексея Словина – 20 тысяч колечек.

Помогали в создании памятника 30 человек. Друзья-технологи делали детали на 3d-принтере.

Кличко отметил в Facebook, что "город не потратил на этот проект ни копейки бюджетных средств – воплощен он на средства меценатов".

Украинская правда
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