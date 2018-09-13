"Это был полный бардак". Украинские солдаты вспоминают бои с россиянами и выход из Иловайска

"100 российских БТРов"

Утром 23 августа 2014 года Сергей Населевец, заместитель командира 39-го батальона территориальной обороны, получил предупреждающий звонок от Дмитрия Завадского, командира одной из рот 28-й бригады украинской армии.

Завадский сообщил, что около 100 российских бронетранспортеров вошли на территорию Украины и атаковали его подразделение около Амвросиевки, всего в 20 километрах от Многополья. (Официальные российские власти последовательно отрицают участие в вооруженном конфликте на востоке Украины подразделений вооруженных сил РФ и действующих российских военнослужащих, — прим. "Спектр. Пресс")

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"Он сказал тогда: „Нас разбили, принимайте срочно меры ребята, потому что вы попадаете в кольцо"", — вспоминает Населевец.

(39-й территориальный батальон обороны был сформирован в мае 2014 года из добровольцев, а также мобилизованных солдат в селе Хащеве Днепропетровской области, чтобы защитить регион "от сепаратистов и российской угрозы". Батальон, который солдаты сами назвали "Днепр-2", был в подчинении украинской армии. В июне его солдат отправили в Донбасс, где, в основном, они служили на контрольно-пропускных пунктах вблизи Мариуполя. В июле солдаты были отправлены в район Иловайска. Согласно Книге Памяти восемь солдат батальона были убиты там. В ноябре 2014 года батальон был преобразован в 39-й мотострелковый батальон, а сегодня являеся частью 55-й артиллерийской бригады, — прим. Kyiv Post)

Находясь на холме, солдаты в Многополье увидели дым и огонь от взрывов, которые указывали на недавнюю битву в Амвросиевке. Населевец сообщил новость своему командиру Юрию Лысенко, а затем генералу Руслану Хомчаку, командовавшему Иловайской операцией, штаб-квартира которого находилась в Многополье.

Хомчак ответил, что он "принял к сведенью", но ничего не сделал. В течение последующих дней Населевец слышал, как Хомчак кричал в телефон высшему командованию в Киеве о катастрофической ситуации, в которой они оказались. Но командиры в столице были слишком заняты подготовкой к большому военному параду на День независимости Украины 24 августа, считает Населевец.

Солдаты 39-го батальона, которые защищали штаб-квартиру Хомчака, установили оборонительный периметр вокруг Многополья и ждали дальнейших команд. После этого их блокпост ежедневно подвергался серьезному обстрелу.

Выход из окружения

Всего за три дня, к 26 августа, солдаты в Многополье услышали, что планируется так называемый "зеленый коридор", который должен был обеспечить безопасный выход, предоставленный русскими, окруженным украинским частям.

27 и 28 августа Населевец, по его словам, видел, что российские офицеры приезжали на окраину Многополья для переговоров с украинским офицером военной разведки с позывным Директор.

Командир 39-го батальона территориальной обороны Юрий Лысенко вспоминает, что его подразделение получило приказ быть готовым покинуть Многополье в 5 часов утра 29 августа, но сроки постоянно переносили.

В украинских и части западных СМИ были сообщения о прямом участии российских вооруженных сил в боях за Иловайск. Выжившие украинские военные также не раз заявляли, что в "Иловайском котле" против них воевали регулярные части российской армии. 28 августа 2014 года президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в открытом военном вторжении в Донбасс и отменил из-за этого визит в Турцию.

Однако Российские власти всегда настойчиво отрицали это. Министерство обороны России, в частности, объяснило присутствие военнослужащих 331-го полка 98-й Свирской дивизии Воздушно-десантных войск РФ на украинской территории в районе Иловайска тем, что они участвовали в патрулировании российско-украинской границы и пересекли ее, вероятно, случайно, на необорудованном немаркированном участке.

Кремль с самого начала отрицал саму возможность участия российских войск и действующих российских военнослужащих в конфликте на востоке Украины и призывал обе стороны прекратить гражданскую войну и сесть за стол переговоров. 29 августа 2014 года президент России Владимир Путин призвал вооруженные формирования ДНР открыть гуманитарный коридор для окруженных украинских военных, чтобы дать им возможность покинуть район боев, получив медицинскую помощь. Путин призвал также правительство Украины прекратить боевые действия и вступить в переговоры с представителями ДНР.

При этом и в самой России был ряд публикаций свидетельств участия российских подразделений и действующих военнослужащих в боевых действиях в Донбассе. В докладе Бориса Немцова "Путин. Война: независимый экспертный доклад" были опубликованы множество свидетельств участия российских войск в боях на востоке Украины, в том числе и в переброске в Донбасс техники и систем залпового огня "Град", БМП-2, БТР-80. В августе 2014 года газета "Псковская губерния" опубликовала материал о похоронах военнослужащих псковской десантной дивизии, которые, по данным издания, погибли в боевых действиях в Донбассе.

В декабре 2014 года корреспондент "Спектра" поговорил с военнослужащим российской армии, рассказавшим о том, как он принимал участие в боевых действиях в восточных областях Украины в составе спецназа ГРУ РФ. В марте 2015 года "Новая Газета" опубликовала интервью с бурятским танкистом Доржи Батомункуевым, который получил серьезные ранения в боях под Дебальцево). Об участии танков из Бурятии в боях на территории Украины в интервью Русской службе Би-би-си рассказал и боец "спецназа ДНР" Дмитрий Сапожников. А в "Расследовании РБК: откуда на Украине российские солдаты", перечисляются даже пять частей ВДВ РФ, составляющих российский миротворческий корпус, бойцы которого гибли в районе вооруженного конфликта на востоке Украины, — прим. "Спектр.Пресс".

Свидетельства участия действующих российских военнослужащих в боях за Иловайск, собранные Kiev Post

Только в 8:30 утра они получили приказ от Хомчака двигаться в полном боевом порядке. Но тут же по украинской колонне открыли минометный огонь. Лысенко и Населевец ехали в середине колонны на внедорожниках УАЗ, подаренных волонтерами, которые помогали украинской армии.

"Это был полный бардак. Русские обстреливали нас из танков и минометов", — говорит Лысенко.

К 9 утра десятки украинских солдат из 39-го батальона, "батальона Донбасс" и некоторые другие добровольцы как могли добрались к селу Червоносельское. Там они окопались, и начали отстреливаться.

Российские пленные

Примерно в 10 утра Населевец заскочил в заброшенный дом, чтобы перезарядить свой автомат Калашникова. Он сел на кровать и увидел, что из-под нее торчит чей-то военный ботинок. "Я думал, что это один из наших парней, который испугался и прятался. Я крикнул ему: "Вылезай отсюда и иди воевать", — вспоминает Населевец.

Но когда боец вылез из-под кровати, Населевец увидел, что это российский солдат, молодой и испуганный.

Под другими кроватями Населевец обнаружил еще двух других россиян. И в шкафу у входа в дом украинские солдаты также нашли тяжелораненного российского офицера. Они уложили пленников — трех танкистов и одного парашютиста в подвал. По-видимому, русские скрывались в доме после того, как украинцы подбили их танк и две боевые машины минометным огнем.

Все это время местные жители, в основном, прятались в подвалах, хотя один человек вышел и предлагал пить какой-то самогон для храбрости, но солдаты отказались.

После обеда бойцы увидели украинский боевой самолет, который пролетел над ними и ударил по позициям противника в Кутейникове. Они воспряли духом и ждали подкрепления. Но больше самолет не вернулся. Затем около 4 часов вечера солдаты поняли, что у них больше нет боеприпасов, и решили начать переговоры с россиянами.

Договоренности с россиянами

Лысенко как старший офицер в группе пошел на переговоры.

© Фото Олега Петрасюка/Kyiv Post

Когда российские солдаты начали стрелять, он поднял правую руку, чтобы успокоить их. Он был в выигрышной позиции, удерживая четырех пленных русских, включая тех, кто нуждался в срочной медицинской помощи. Он рассказал, что россияне спросили, есть ли среди украинцев в Червоносельском какие-то добровольцы, но Лысенко солгал, что вся его группа принадлежит к регулярной украинской армии, так как российская пропаганда часто изображала украинские добровольческие батальоны дикими нацистами.

Лысенко предложил россиянам два варианта. Согласно первому, украинские солдаты сдаются, а россияне разрешают им собирать своих убитых и раненых, а затем отпускают в обмен на российских пленных. В противном случае украинцы попытаются вырваться из деревни, убив захваченных российских солдат.

"Я им сказал — мы выйдем все: кто идет, и кто лежит", — сказал Лысенко.

Подумав в течение 20 минут, российский офицер по имени Денис и с позывным Лис согласился на первый вариант. Вернувшись к своим солдатам, Лысенко призвал добровольцев сорвать свои знаки отличия и сказать, что все они служат в 39-м батальоне. Некоторые из добровольцев отказались сдаваться и покинули Червоносельское ночью.

Таким образом, 122 солдата вышли к россиянам и провели следующие два дня на поле возле российских позиций прежде чем их передали украинским военным медикам в селе Осыково. Россияне также дали им пять грузовиков для сбора погибших и раненых. Им понадобилось несколько грузовиков и для своих погибших.

Лысенко и Населевец до сих пор лучшие друзья, и оба теперь служат в 55-й артиллерийской бригаде.

Белые круги на бортах

Когда украинские военнослужащие шли парадом по улицам Киева в День независимости Украины, солдаты противотанкового подразделения 51-й механизированной бригады, дислоцированные в Донбассе, впервые вступили в бой с российскими военными. Это произошло в середине дня 24 августа 2014 года.

(51-я механизированная бригада базировалась во Владимире-Волынском в Волынской области и состояла, в основном, из жителей западной Украины. Будучи сформированной по большей части из призывников, бригада понесла большие потери в самом начале войны в Донбассе. 22 мая 2014 года 17 солдат бригады были убиты недалеко от Волновахи, что стало первой большой потерей украинских войск в 2014 году. Бригада также потеряла много бойцов в ходе сражения за Саур-Могилу, стратегическую высоту близ Донецка. Более 40 солдат бригады были убиты в боях за Иловайск. В декабре 2014 года бригада была расформирована, и на ее основе была создана 14-я бригада, — прим. Kyiv Post)

Перестрелка началась, когда три боевые машины десанта с нарисованными белыми кругами на бортах выехали из-за линии деревьев. Украинские противотанкисты открыли огонь по всем трем бронемашинам. Затем они выстрелили по лесополосе и, по-видимому, попали в транспортное средство с боеприпасами, которые начали взрываться.

"Тогда, 24 августа, мы впервые встретились с россиянами", — вспоминает один из солдат противотанкового подразделения Тарас Самчук.

Позже в тот же день, рядом с селом Зеркальное, еще одно подразделение 51-й бригады захватило 10 российских десантников из 331-го гвардейского воздушно-десантного полка, дислоцированного в Костроме, которые покинули сожженные отрядом Самчука боевые машины десанта.

В ближайшие дни новость о пленных российских солдатах разошлась по всем украинским телеканалам, так что даже президенту России Владимиру Путину пришлось прокомментировать ситуацию, объяснив все тем, что десантники "потерялись" и случайно попали в Украину (Зеркальное находится на расстоянии свыше 20 километров от украинско-российской границы).

Комбикормовый завод в Кутейникове, где базировались солдаты противотанкового подразделения, к которому принадлежал Самчук, был уничтожен артиллерийским огнем. Тогда капитан Константин Коваль, командир подразделения, приказал переместиться на северо-запад от Кутейникова, следуя по железной дороге, ведущей в Иловайск.

"К концу дня Кутейниково уже не было нашим", — вспоминает Самчук.

Они окопались возле Многополья, где располагалась ставка генерала Руслана Хомчака, командира операции в Иловайске.

© Фото Олега Петрасюка/Kyiv Post

"Мы могли только наблюдать"

Расположившимся на холме солдатам открывался хороший обзор на российские военные колонны, проследовавшие через Кутейниково 25 августа.

"Они ехали со стороны России, от 75 до 100 машин. Мы докладывали нашим вышестоящим командирам, спрашивая, можно ли нам по ним ударить из нашей артиллерии. Но они не позволили нам стрелять. Мы могли только наблюдать", — говорит Самчук.

26 августа российская колонна из дюжины бронированных машин подъехала к Многополью, вплотную приблизившись к позициям подразделения Самчука. В обязанности Самчука входило подавать снаряды, а также исполнять обязанности медика.

Увидев приблизившуюся колонну, наводчик пушки украинцев дал предупредительный выстрел поверх, но в ответ был обстрелян из пулемета.

Не растяревшись, наводчик упал, перевернулся и дернул за шнур, открыв огонь по первому российскому МТЛБ (многоцелевому тягачу легкого бронирования). В ближайшие пару минут они подбили еще два российских МТЛБ, но ситуация все еще оставалась опасной.

Однако противотанкисты воспряли духом, когда полковник Евгений Сидоренко неожиданно прибыл к ним на помощь на захваченном ранее российском танке Т-72Б3. Россияне отступили, оставив своих убитых и раненых. Самчук помнит, как обнаружил российского солдата с сильными ожогами, который лежал за сгоревшей бронемашиной.

"Он сказал нам: „Не убивайте меня, братцы. Мы пришли сюда на военные учения"", — вспоминает Самчук. Украинцы ему не поверили, исходя из того, что у российского солдата были боевые патроны, а не учебные, которые обычно используют во время учений.

Когда солдаты батальона "Днепр-1" забрали его в полевой госпиталь, раненый россиянин назвал свое имя медикам. Он оказался Александром Десятниковым, бойцом 8-й мотострелковой бригады, базирующейся в городе Борзой в Чечне.

Счастливый побег

Самчук вспоминает, что во время войны он как никогда ранее любовался красотой природы. Вместе с тем, он много думал о смерти, учитывая отчаянное положение попавших в окружение украинских войск.

© Фото из архива Тараса Самчука/Kiev Post

Поэтому, когда солдатам был дан приказ сформировать военную колонну рано утром 29 августа, Самчук почувствовал воодушевление: по крайней мере, у них появился шанс.

Надежды на позитивный исход усилились, когда колонна начала движение из села Агрономическое. Российские солдаты, стоявшие на обочине дороги, махали им руками. "Некоторые наши парни указывали на автоматы Калашникова, показывая не стрелять. Русские жестом указывали нам: „Нет, нет, нет никакой стрельбы"", — говорит Самчук.

Но спустя около часа колонну, по его словам, начали обстреливать со всех сторон. Самчук говорит что выжил благодаря МТЛБ, на которой ехал, и ее водителю.

Эта маленькая легкая бронированная машина проехала через поле высоких подсолнухов, скрыв солдат от противника. Это спасло жизни его экипажа из семи человек и еще 25 солдат, которых им удалось подобрать по дороге. Это была единственная бронемашина из всей военной колонны, которой удалось выйти целой из-под обстрела.

МТЛБ Самчука чудом удалось избежать попадания мины, ударившей по бронитранспортеру, который выскочил в последний момент у них на пути. На ноги Самчука упала оторванная голова погибшего при взрыве солдата.

"Это была мясорубка, хаос, — вспоминает Самчук. — Некоторые из наших машин сталкивались друг с другом. Иногда наши машины переезжали наших же людей, которые выпадали из них".

Наконец они добрались до Комсомольского (ныне переименованного в Кальмиусское), которое тогда еще находилось под контролем Украины. Солдаты умылись на местной автозаправке и сфотографировались возле МТЛБ, благодаря которому они спаслись.

© Фото из архива Тараса Самчука/Kyiv Post

Самчук, который до войны работал барменом, на сегодняшний день единственный из своего экипажа продолжает нести службу в армии. Его 51-я бригада была расформирована в декабре 2014 года, после того как некоторые из солдат были обвинены в дезертирстве во время боев за Иловайск. Самчук считает, что это было несправедливо.

"Это было „замазывание косяков" высшего командования", — говорит он.

Оригинал публикации на сайте Kyiv Post.