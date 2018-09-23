– Российские СМИ, а за ними и отдельные украинские, пугают свои аудитории расколом в мировом православии. Насколько оправданы такие утверждения, нет ли здесь элемента нагнетания?

– Уже существуют два лагеря в мировом православии, довольно четко показавших себя во время Критского собора 2016 года: РПЦ, Сербская и Грузинская церкви с одной стороны, и остальные церкви – с другой стороны.

Вполне возможно, что в результате конфликта из-за Украины произойдет исключение Константинопольского патриархата из круга общения упомянутых церквей, но сохранение связи Москвы с другими православными церквями, всеми или частью из них.

Раскол в мировом православии – это некая пропагандистская немножко терминология, но довольно острый конфликт между Константинополем, который пытается играть лидирующую координирующую роль в мировом православии, и блоком промосковских церквей, несомненно, будет.

– В чем первопричина этого конфликта, как вы считаете?

– С моей точки зрения, этот конфликт порожден президентской кампанией внутри Украины, действиями действующего президента, действиями украинских СМИ, которые в большей своей части, к сожалению, не занимаются работой СМИ по информированию населения, а занимаются идеологической пропагандой в соответствии с собственными мировоззрениями.

Киевский политический класс уверен, что стране нужна собственная независимая церковь как атрибут государственности. Это примерно как в России значительная часть политического класса уверена, что во всех российских проблемах виноваты американцы и британцы.

– Украинские медиа изображают автокефалию ответом на "общественный запрос", "народу нужна собственная церковь". Действительно ли общество волнует эта тема?

– С моей точки зрения, основная часть православных вообще не очень понимает, о чем идет речь, не очень разбирается, и для них важен их собственный храм, собственный священник, а все остальное для них непонятно и не имеет такой значимости.

– Если прихожанам все равно, к какому патриархату принадлежать, то, может, признание Украинской церкви пройдет безболезненно, или же нам ждать серьезных физических столкновений между прихожанами разных церквей?

– Почему я, например, считаю, что автокефалия преждевременна, – это, прежде всего, потому, что какие бы светлые идеи ни питали головы руководителей процесса, на местном, на локальном уровне мы имеем полную практику трансформации этого в силовые действия, когда главы сельсоветов будут объявлять, что "теперь храм принадлежит не к этому патриархату, а к этому".

Разумеется, все это будет приводить к столкновениям. УПЦ способна мобилизовать довольно много людей, это крупная структура. С другой стороны, есть украинские националисты, довольно решительно настроенные.

Это будет отличным поводом для России для вторжения на территорию Украины. Это будет предметом широкой кампании антиукраинской и в Европейском союзе.

Легитимность украинского правительства и правота украинского правительства в глобальном противостоянии с Россией будет ставиться под сомнение. У России очень большой опыт по проведению подобного рода кампаний.