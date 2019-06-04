По ее словам, сейчас правоохранителям готовят новое подозрение с переквалификацией на ч. 2 п.п. 2 и 7 ст. 115 УК (умышленное убийство малолетнего ребенка из хулиганских побуждений). Карается лишением свободы на 10-15 лет или пожизненным заключением.
"Подозрения будут вручены в суде утром в 9:00, где им будет избираться мера пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей", - рассказала Сарган.
Перед этим ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.
"Сегодня же подписал письмо на имя министра ВД с требованием снять ответственного за пьяную дикость руководителя райотдела полиции", - написал в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.
Президент Владимир Зеленский обещает, что сделает все, чтобы полицейские, виновные в смерти 5-летнего мальчика Кирилла, были за это наказаны. Об этом он написал в Facebook.
"К сожалению, все усилия медиков оказались напрасными. 5-летний Кирилл скончался в больнице. Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я - как президент и как отец - хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости", - говорит президент.
"Никаких поблажек. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком", - подчеркнул он.
Под зданием Министерства внутренних дел в Киеве собрались возмущенные активисты с требованием наказать полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.
Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места события.
По его словам, сначала у МВД было около 100 активистов и более десятка журналистов.
Позже активисты начали жечь файеры.
Сбор людей происходил через социальные сети. Один из призывов прийти под МВД разместил в Facebook координатор С14 Сергей Мазур.
"В 21:00 акция под МВД. Чтобы пьяные менты из Переяслава понесли наказание за убитого 5-летнего мальчика", - пишет он.
Звала неравнодушных и народный депутат Елена Сотник.
"В 21:30 сегодня неравнодушные соберутся под стенами МВД на Богомольца, 10! Чтобы дать понять правоохранителям, что дело о гибели мальчика замять не удастся, как и облегчить ответственность убийц... Приходите!" - призывает она.
Со временем количество собравшихся людей возросло до 150.
Через мобильную колонку активисты включили песню Росавы "Спи маленький казачок".
Люди выкрикивали: "Авакова в отставку" и "Рядовые убивают, Аваков покрывает".
Перед дверью ВМД активисты написали баллончиком "Убийцы", из-за чего началась толкотня.
Из-за убийства мальчика полицейскими руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины отстранили от исполнения служебных обязанностей.
Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
"Сейчас решается вопрос о дальнейшем пребывании этих руководителей в рядах полиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемые в смертельном ранении 5-летнего Кирилла патрульные задержаны и помещены в изолятор временного содержания.
"Полиция приложила максимальные усилия в сборе доказательств для следователей, несмотря на то, что сами подозреваемые лица - не способствуют следствию", - рассказывают в департаменте.
Начальник Нацполиции Сергей Князев заверил, что его орган "будет максимально способствовать расследованию этой трагедии" и он лично "рассчитывает на жесткое наказание для виновных".
1 июня ГБР сообщило, что его следователи расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП в Киевской области 5-летнему мальчику.
В ночь на воскресенье начальникНацполиции Сергей Князев сообщил, что двое подозреваемых полицейских задержаны в порядке статьи 208 УПК.
Бабушка раненого мальчика рассказала, что полицейские признают свою вину, но не знают, кто из них попал в ребенка, потому что были очень пьяны.
Двум работникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого Киевской области, которые попали в ребенка из огнестрельного оружия, сообщено о подозрении.
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