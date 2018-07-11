"Это постоянно обсуждается. Русские дойдут до Таллина за два дня… Может быть. Но всю Эстонию они за два дня не получат. Они дойдут до Таллинна, но мы перережем им линии коммуникации и снабжения и все остальное. Они дойдут до Таллинна за два дня. Но они умрут в Таллине. И они знают это", — сказал он.

По мнению полковника, для сдерживания России нужен вклад каждого эстонца, а не только Сил обороны. "Паника — это плохо. Мы пытаемся донести до людей, что сопротивление военного времени начинается сегодня. Оно начинается с гибкости. Мы должны быть готовы ко всему и должны научить людей, как вести себя, если что-то случится", — отметил Юхтеги.

"Я не знаю, что будет, если русские действительно начнут сражаться. Знаю только, что сражаться будет и каждый эстонец", — сказал Юхтеги.

Интервью целиком (на английском языке) можно прочитать ЗДЕСЬ.