"В такой ситуации в любом случае разумно взять на себя политическую ответственность. Я готов отказаться от места вице-спикера Рийгикогу", — заявил Рыйвас в прямом эфире передачи, выходящей на портале издания Postimees.

Рыйвас не признал, что обвинения в его адрес целиком соответствуют его представлению о случившемся: "Назвать произошедшее домогательством — это сильно преувеличить. Ясно, что некоторые девушки чувствовали себя в нашей компании некомфортно. Мое участие состоит в том, что я танцевал с одной из них. Вчера она сказала мне, что в тот момент чувствовала, что я нахожусь слишком близко". Вице-спикер счел реакцию общественности на его поведение непропорциональной содеянному.

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Как сообщалось, в середине сентября делегация Фонда развития предпринимательства Эстонии (EAS) отправилась в поездку в Малайзию и Сингапур.В состав делегации вошли 34 человека, в том числе Таави Рыйвас и его жена Луиза, которая заплатила за поездку самостоятельно и во время пребывания делегации в Малайзии отдыхала на Бали.

Часть делегации, включая Рыйваса, после посещения Сингапура направилась в Малайзию. Там по окончании официальных мероприятий некоторые участники поездки отправились в бар, пригласив с собой работающих в Малайзии эстонцев и других людей, с которыми они познакомились во время поездки — в основном, женщин.

Вечерника с коктейлями из крепкого алкоголя вскоре вышла из-под контроля, пишет Delfi.ee. Один из членов делегации специально вылил на свою собеседницу напиток, заявив, что хочет сделать ее мокрой. Другую женщину толкнули в бассейн — в результате пострадала ее одежда и все, что было у нее с собой. Протрезвевший виновник пообещал компенсировать ущерб. Третий инцидент связан с сексуальными домогательствами, отмечает портал. Один из членов делегации завязал беседу с эстонкой Катрин (имя изменено), которая живет в Малайзии. Через какое-то время собеседник пригласил ее танцевать, во время танца прижимался к ней, а затем выдернул с танцпола, зажал между двух холодильников и поцеловал.

Предположения по поводу того, что мужчина, который домогался к Катрин и другим женщинам, был экс-премьером Эстонии Таави Рыйвасом, на данный момент официально не подтверждены.

Рыйвас с марта 2014 года по ноябрь 2016-го был премьер-министром Эстонии. С 2014 по январь 2017-го возглавлял Партию реформ. В декабре 2016 года был избран вице-спикером Рийгикогу.

19 августа этого года состоялось бракосочетание Рыйваса с певицей Луизой Вярк. Они живут вместе с 2007 года, у них двое детей — восьмилетняя дочь Мийна Рианна и сын Герман, родившийся в декабре прошлого года.