"Число может достигать 50", — рассказал газете Latvijas avīze главный исследователь института Silava Янис Озолиньш.

Это свидетельствует о том, что популяция медведей в Латвии постепенно восстанавливается — в основном они приходят с территорий России и Эстонии. Отмечены и случаи разорения медведями пасек и есть свидетельства того, что их видели в нескольких местах одновременно.

Наличие медведей очерчивают вдоль всей северо-восточной границы Латвии, от Айнажи до Зилупе. Мишки сумели перебраться через Даугаву и побывать в окрестностях Краславы, Силене и даже Саулкрасты.

Издание отмечает, что в Латвии есть факты зимовки медведей, а также их спаривания. Пикантный момент случки был зафиксирован в Алое, примерно в километре от латвийско-эстонской границы. В свою очередь, зимующего в берлоге медведя потревожили в ходе загонной охоты в Алуксненском крае, Бейской волости.

Одна из причин, почему число медведей в Латвии в последнее время растет — увеличение их популяции в соседней Эстонии. На данный момент утверждается, что там живет порядка 700 бурых медведей, а нормативные акты позволяют отстреливать не более 50 этих зверей в год. Так как медведь живет до 30 лет, то рождаемость значительно выше смертности, и популяция растет.

Пока что нет доказательств того, чтобы у медведиц в Латвии рождались медвежата. В любом случае, ученые и охотоведы не считают, что в стране стоит воссоздавать популяцию способных к спариванию медведей.

Дело в том, что в свое время Латвия целенаправленно старалась избавиться от присутствия этого вида (то есть уничтожить), так как в один момент медведи стали для людей на этой территории большей опасностью, чем волки. Они нападали на домашних животных и скот, разоряли пасеки, наносили убытки. Все это приводило к тому, что местные жители объявляли косолапым "тихую войну" — начинали браконьерскую охоту на них или пытались отравить. В свою очередь, легальная охота на медведя в Латвии не разрешена и вряд ли будет разрешена в ближайшем будущем, заключает издание.

Сообщать о замеченных в Латвии медведях и их следах прошлой весной призвал и Союз охотников, разославший своим членам анкеты. Согласно нынешним данным, охотники видели в лесах как минимум пять особей — троих засняли на камеру, о присутствии еще двоих узнали по наличию следов.

С точки зрения охотников медведь для леса не является помехой, хотя в Латвии замечены случаи, когда мишка заявлялся на обсустроенные для кабанов кормушки и поедал оставленный там корм.